POEZIE: Gabriela Crețan

DIES ILLA

Ca vântul pătrunde în încăperile regale

Prevestitorul

icneşte. vrea să vorbească.

înţepenit în gâtlej îi rămâne cuvântul

ca osul de peşte.

la ferestre mulţimea aclamă. cântă

tingirile. toporiştile spintecă.

explodează butoaie cu pulbere.

sub ziduri

se încrucişează replici tăioase.

vrea să vorbească. icneşte.

cu gura pecetluită. cerşeşte

o înghiţitură de apă.

dogorâtoare o cupă primeşte.

tălăzuieşte vacarmul. convoiul se-nfoaie

şi-şi scutură solzii. nu-şi mai încape

în piele

ca apele mării care sfărâmă un dig

procesiunea ghiduşarilor intră

în mica piaţetă.

şi-n sfeşnice se aprind lumânări

odată cu luna. ia foc

patul în care doarme august-legiuitul

(i-am fost efeb favorit. complice în vicii

şi-n artele morţii. cel care fură de stinge

cel care iscă gâlceava. cu multă iubire de viu

m-a zidit).

Însudoratul

Prevestitorul

şopteşte cu ură. și caznă

Veni-va ziua! Bucuraţi-vă!

am auzit, am văzut

lumina vorbind de pe lemn ucenicilor

dăruindu-le hrană, băutura-ndulcită şi ciobul

pentru scărpinare.

Sună din talgere! Să ne bucurăm, deci!

se-apropie ziua. voi fi

copilul roşu născut din coasta lui stângă

cu-o mână lipită de-a sa

cel care sparge încuietorile. răstignindu-se

singur

pe drumul Ierusalimului.

copilul roşu în încleştare cu îngerul

îmbrăţişaţi

ca doi ibovnici care trec prin mulţime

loviţi de înverşunatele săbii.

Se va trezi strălucitul, augustul

o maslă a feţei sale în slavă

voi fi

orbind în muţenia luminătoare.

sub ochii fidelilor ne vom smulge din trup

măruntaiele. încredinţându-le

unui înfometat sau unui frate

milos. spre mâncare sau

ardere...

Dies irae, dies illa

răsărind cu mare întuneric

voi fi

singurul martor, cuvântul şi limba

mărturisitoare...

TAMAR

A trecut secerătoarea. iute. ferindu-se

ca una

care-şi ascunde ibovnicul în giulgi

învelindu-l cu părul.

ţip: arde casa, trosnesc usciorii

se întinde galben pojarul

îmi linge picioarele.

ce frig, pater, ce înfometare, ce sete,

mi-au încărunţit pletele

de când lucrez la stative o pânză subţire.

în urzeală

am încurcat o scriitură cu şerpi

aici au benchetuit cerşetorii

pe masa încărcată de resturi

se lasă un nor de lăcuste

în faţa stativelor Tamar, viclenita,

ţese haine de aur

pentru împăraţi, pentru leproşi

neclintită

ca una care a rămas grea de o bună vestire

şi care din ţâţa-i umflată picură lacrimi

cât pumnul

în cupă

ce însetare, ce înfometare,

împrăştiaţi sunt peţitorii în zdrenţe

curată este copila acum

coapsele ei s-au încheiat în coadă de peşte...

adie serafic vorbele spuse în şoaptă

la cina cerşetorilor

cu răsuflarea blândă a mărarului

se amestecă – încă fierbinte

secera atârnată în cui

zimţii tociţi îşi ascute...

dăruieşte-mi rochia ta galbenă

să mă înmormânt

sub spicele ploii, sub încropite vânturi

în casa pustie aprinsă

întinsă în pat ca într-un sicriu îngeresc

plutitoare scândură negeluită

din care va izvorî pentru mine din nou

laptele doicii alinător

şi poate îngerul va coborî din rama icoanei

aplecând cerurile

cu mâna de fier

să binecuvânte mâncările,

darul...

umilită e ceapa

de halca de carne aşezată alături

sângerând din belşug

ca mâinile mele agile ţesând

din părul cărunt şi din lacrimi

o scriitură ca viaţa şi moartea

cu stângăcie legate,

subţire...

pe farfuria înconjurată de raze

o coajă neagră de pâine

din care nimeni nu va mai muşca

şi crucifixul deasupra

astăzi şi mâine şi pururea...