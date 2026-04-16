POEZIE: Ștefan Mitroi

Data: 30 Aprilie 2026

Icoane

O Marie și-o Ioană

Vindecare-mi sunt și rană.

Împărțit sunt pe din două

Ca să-mi fie amândouă

Mamele ce mă născură

Fără ochi și fără gură

Înadins să nu știu care

E cea mică și cea mare

Și să nu-mi treacă prin minte

Să le cer ca în cuvinte

Sufletul să mi-l îmbrace.

Drăgăstoase și dibace

Îmi dădură fiecare

În loc de mâini și picioare

Câte-o aripă în spate

Ca să pot pe înserate

Ajutat nițel de vânt

Să mă salt de la pământ

Până dincolo de stele.

Apoi una dintre ele,

Ori Ioana, ori Maria

Zise: Asta e întâia

Zi din viața ta puțină,

Umple-ți pumnii cu lumină

Și bate cu ei în poarta

Unde-ți locuiește soarta.

Cu aripile larg desfăcute

Îndărătul meu

sunt ochii toamnei,

ca niște mari lacuri

unde cerul vine deseori la scăldat.

Deasupra

e lama subțire a cântecului

adiind luminoasă

prin iarba stelară.

Înaintea mea

sunt chiar eu,

cu aripile larg desfăcute

cobor zi de zi

în pământ.

Teleleu

Era ca-n Apocalipsa după Ioan

doar că se întâmpla la mine în sat,

sângele curgea pe toate drumurile,

doar că nu era sânge

ci mustul ce se prelingea din jgheabul

în care călca tata strugurii

la lumina lunii.

Dimineața vedeai cine umblase noaptea

teleleu prin sat.

Avea picioarele roșii,

întocmai ca roțile Carului Mare,

tot un fel de teleleu și el.

Buchetul de flori

Înainte de a fi coborât

în groapă

mortul făcu un buchet

din florile presărate pe piept

și-l aruncă peste cap

spre cei ce-l conduseseră

pe ultimul drum.

N-avu decât unul dintre ei

norocul să-l prindă

în vreme ce toți ceilalți

se uitară la el cu invidie!

Curând

Se făcură și fetele

de acum câteva ceasuri

femei.

Ajunserăm și noi

tinerii de adineauri

bătrâni.

D-asta și este viața atât de frumoasă!

O să vină noaptea

curând

și n-o să mai fie dimineață

niciodată!

Ochii tăi

Se umpluse cerul

de sori.

Lumina lor întunecase

pământul.

Era noapte adâncă peste tot.

Și ai apărut tu atunci,

făcând cu ochii tăi negri

să fie ziuă din nou!

Zero

Doamne, ce mare e puterea lui zero.

Mai mare decât a celorlalte cifre.

Pui un zero după șapte și obții

distanța dintre copilărie și bătrânețe

Mai adaugi încă unul

și vezi la ce vârstă a ajuns

uitarea

care va șterge

lumea acesta de acum

de pe lume.

Amiază de vară

Stăteam lungit pe miriște

cu un pai de grâu

în gură.

Dintr-odată

a intrat toată arșița de pe câmp

în mine.

Mai toarnă-mi

niște cer, Doamne,

am strigat.

Nu mă lăsa

să mor de sete!

Povești de dragoste

I se spunea hotelul sinucigașilor.

Unii dintre cei ce se aruncaseră în gol

se întorceau de pe unde plecaseră

și se aruncau din nou, dar invers.

Erau păstrate mereu

câteva camere libere

pentru ei.

Nu se știa niciodată când îi apucă

bâzdâcul

De jos în sus, le era mult mai ușor,

pentru că sângele refuza să-i urmeze.

Rămânea tipărit pe trotuar

ca să le poată citi ploile

poveștile

care erau întotdeauna de dragoste.

