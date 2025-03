POEZIE: Teo Cabel

Data: 19 Martie 2025

Un Vis

m-am trezit la marginea de câmp

cu sentimentul că mă uit la un film

sau la un joc

mulți oameni

unii doar arau

unii doar semănau

unii doar culegeau

mergeam și tot mergeam

nu se vedea decât câmp

mulți oameni

unii cereau umbră

unii doar stăteau la umbră

unii doar vindeau umbră

unii cereau apă

unii cărau apă

unii doar beau apă

unii cereau mâncare

unii doar aduceau mâncare

unii doar mâncau

unii cereau cărți

unii doar aduceau cărți

unii doar citeau

într-un târziu, din punctul meu de vedere,

au venit un el și o ea cu o mașină.

ce oameni frumoși am zis

El a condus și a rămas în mașină

ea a început să strige fără să citească nimic

dintre cei care construiau umbrare,

dintre cei care stăteau la umbră

dintre cei care cereau apă, dintre cei care

cărau apă, dintre cei care doar beau apă

dintre cei care cereau mâncare,

dintre cei care aduceau

mâncare, dintre cei care mâncau

dintre cei care cereau cărți, dintre cei care

aduceau cărți, dintre cei care doar citeau cărți

unii fugeau,

alții veneau senini

alții erau mirați

alții erau disperați

cei care v-ați auzit să vă pregătiți!

vor veni după voi în trei zile.

pe mine nu mă luați am zis către ea?

mi-a făcut o poză a căutat ceva și mi-a zis,

nu trebuie să fii aici

nu ești pe lista mea

m-am dus la el la mașină

cine este pe listă?

eu de ce nu sunt?

ba ești dar nu aici

dar unde?

tu ești între copacii pădurii

și cum am ajuns aici, pe ceilalți unde îi duceți?

dincolo, a răspuns el?

ea s-a urcat în mașină

au plecat

unde dincolo? am întrebat

nu am primit nici un răspuns

m-am trezit între copacii pădurii



Visul următor

Prima dată aud doar un vacarm

Zgomot dens,

Foșnetul frunzelor valuri valuri

un zid de verde, de scoarță, de ramuri

eu sunt între copaci în pădure

care pădure?

unde este pădurea aceasta?

Aici nu sunt oameni?

pe câmp erau cei care învățau?

cei care căutau sensul din viața lor?

cei care iubeau?

Prin întunericul desișului încep să văd

umbre

o căprioară

o veveriță,

un păun?

un lup ochi sfredelitori

un urs ce leneș este, abia se mișcă

fac doi pași în lături, încă unul

lupul ridică coadă și se îndreaptă spre mine

ursul deodată întoarce capul, mormăie și vine spre mine

revin de unde am plecat.

Oho, s-au oprit de parcă nici nu m-au văzut

încep să se audă și păsări

nu știu unde sunt

a început să se vadă clar doar poteca

printre frunze fascicule de lumină se mișcă cu efect de laser

mă întreb de unde cumpăr ceva de mâncare

cum ajung acasă?

telefonul nu are nici un semnal

pe aici nu este niciun om?

undeva în față

un luminiș

Heeei,

este șoferul de la mașina din câmp!

mi-ai spus că locul meu este aici,

spun nemulțumit

aici nu este nimeni

cum mă duc acasă?

Ce este acasă? întreabă el

Cum adică ce este acasă?

Casa mea, soția mea, copiii mei... prietenii,

Doar pădurea în care ești acum este a ta

Și Eu

Cum... și Eu, întreb

Da, cum auzi.

Îi iubești?

Daaaa

Dar ei? Te iubesc?

cred

Zic imediat

Mai gândește-te,

Iubirea nu aparține, prietene

Iubirea se respiră

Pelerin

Așteptam alături de alți semeni

pe un deal

de fapt eram la jumătatea dealului

și ei erau la jumătate între semeni

mulți în față, mulți în spate

în vârful dealului,

Gologotă?

o Golgotă a răbdării, a iubirii

în vârful dealului ne așteptau sfinții

să ne sărute cu eternitatea lor

Și așteptând așa la jumătatea dealului

am început să mă uit la semenii mei cu atenție

unii nu ridicau privirea de jos,

unii cred că au greșit piața

dar ce m-a frapat cel mai mult

unii aveau în amândoi ochii câte biserică

unii aveau în fiecare ochi câte o sabie

ca aceea a lui Petru care a tăiat urechea

alții aveau o sabie ca a lui Dimitrie

alții doar o sabie și nu știau să o stăpânească nici măcar în privire

în ochii mei o fi văzut cineva ceva?

poate că nu era nimic

mi s-a părut mie

După un timp am ajuns în deal

mi-a fost milă de dragostea Domnului

pentru mine

și rușine, mare rușine

în loc să se aprindă inima mea

am scos telefonul și am făcut o poză la moaște

sentimentul nimicniciei m-a făcut să cred

că sunt mic, mic, mic

până când m-a miruit părintele,

atunci am simțit inima vorbind

pe limba bucuriei

am băgat telefonul în buzunar