Mitropolitul Dionisie al Corintului a fost înmormântat

Clerul și credincioșii Mitropoliei Corintului din Grecia s‑au adunat într‑un număr impresionant în Catedrala Sfântului Apostol Pavel la catafalcul vrednicului de pomenire ierarh Dionisie Mantalos (1952‑2025) în dimineața de sâmbătă, 9 august 2025. Slujba Înmormântării a fost săvârșită de un sobor de ierarhi, preoți și diaconi condus de Preafericitul Părinte Ieronim al II‑lea, Arhiepiscopul Atenei și al Întregii Elade, informează orthodoxianewsagency.gr. La aflarea veștii trecerii la Domnul a Mitropolitului Dionisie, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a transmis un mesaj de condoleanțe.

Mutarea la cereștile lăcașuri a Mitropolitului Dionisie a fost anunțată de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe a Greciei printr‑un comunicat postat pe site‑ul oficial, ecclesiagreece.gr, în zorii zilei de 8 august. „În 7 august 2025, după ce a fost încercat timp de un an de boală și a îndurat‑o cu tărie și răbdare, și‑a predat duhul în mâinile lui Dumnezeu”, a anunțat Biroul de presă al Mitropoliei de Corint pe imkorinthou.org.

Vineri, 8 august, Sanctitatea Sa, Bartolomeu, Arhiepiscop al Constantinopolului‑Noua Romă și Patriarh Ecumenic, a săvârșit, în Catedrala Patriarhală, înconjurat de clericii sfântului lăcaș, un Trisaghion pentru odihna sufletului fericitului Mitropolit Dionisie de Corint, se arată pe fosfanariou.gr.

A doua zi, ierarhi ai Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe a Greciei în frunte cu Întâistătătorul acesteia, Preafericitul Părinte Arhiepiscop Ieronim, delegați ai Patriarhiei Ecumenice, ai Patriarhiilor apostolice și ai Bisericilor Ortodoxe surori, au înălțat rugăciuni la prohodirea Mitropolitului Dionisie în Catedrala Mitropolitană din Corint. Au participat reprezentanți ai autorităților elene de stat și locale, membri ai corpurilor diplomatic și academic, precum și credincioși de toate vârstele veniți să aducă un ultim omagiu celui ce a păstorit eparhia corintenilor vreme de aproape 19 ani.

Cuvântul de învățătură la slujba de înmormântare a fost rostit de arhimandritul Ioannis Karamouzis, secretarul șef al Sfântului Sinod al Bisericii Greciei. Mitropolitul Dionisie „L‑a predicat pe Hristos Cel răstignit și înviat de‑a lungul întregii sale vieți... S‑a străduit să‑L sădească pe Hristos în inimile oamenilor. Cu el am învățat cu toții ce înseamnă lupta pentru a deveni un sfânt al lui Dumnezeu”, se arată pe Orthodoxia News Agency.

Dimitrios Ptochos, guvernator al regiunii Peloponez, l‑a numit pe Mitropolitul Dionisie „ierarh al iubirii și al slujirii”: „Dionisie de Corint aparține acum nu doar istoriei Corintului, ci istoriei întregii Biserici”.

Un cuvânt plin de emoție a fost rostit și de Nikolaos Stavrellis, primarul Corintului, în numele comunității pe care o reprezintă: „Noi, corintenii, ne luăm astăzi rămas‑bun de la Înaltpreasfinția Voastră cu durere în suflete. Ați fost pentru noi vocea credinței, a dragostei și a adevărului în orașul nostru. Ați stat drept chiar și în fața acestei ultime încercări. Nu ne‑ați oferit doar ajutor, ci și demnitate, credință și adevăr. Pentru toate acestea, Vă mulțumim”, se mai arată pe orthodoxianewsagency.gr.

La final, Mitropolitul Dionisie al Corintului a fost condus în procesiune funerară, în sunetul Muzicii de Fanfară a Filarmonicii Municipiului Corint și cu participarea unui detașament militar din cadrul Școlii de Geniu din Loutraki, până la Cimitirul „Izvorul Tămăduirii” din Corint, unde a fost înhumat, informează Basilica.ro.

Mitropolitul Dionisie Mantalos, s‑a născut în 1952 în Neo Psychiko, Atena. A studiat la Facultatea de Teologie a Universității Naționale și Kapodistriene din Atena și a continuat studii postuniversitare în Filosofie Creștină și Pedagogie la Universitatea Aristotel din Salonic. A fost hirotonit diacon în 1974 și preot în 1979. După aproape trei decenii de slujire clericală și administrativă, a fost hirotonit Mitropolit de Corint în 15 octombrie 2006, se arată în biografia publicată de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe a Greciei pe ecclesiagreece.gr.

Vrednicul de pomenire Mitropolit Dionisie a fost un apropiat al Bisericii Ortodoxe Române. În octombrie 2013 a participat la sărbătorile închinate Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou, Ocrotitorul Bucureștilor, în capitala României. În mesajul de condoleanțe transmis Arhiepiscopului Ieronim al II‑lea al Atenei și al Întregii Grecii, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel l‑a numit pe Mitropolitul Dionisie „un ierarh blând, smerit, amabil și primitor, un apropiat și prieten al Bisericii Ortodoxe Române”.