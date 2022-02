33 de familii au fost sprijinite de voluntarii Paraclisului Catedralei Naționale

La începutul lunii februarie, voluntarii Paraclisului Catedralei Mântuirii Neamului au desfășurat o nouă acțiune social‑filantropică ce a vizat acordarea de ajutoare pentru 33 de familii din mai multe localități prahovene, în cadrul campaniei „Implică‑te! Împreună reușim mai mult!”

Voluntarii Paraclisului Catedralei Naționale s‑au deplasat sâmbătă, 5 februarie, în localitățile Meri, Fântânele și Cireșanu din județul Prahova, unde au oferit pachete cu produse alimentare de strictă necesitate pentru 33 de familii cu posibilități materiale reduse. Totodată, una dintre familiile din localitatea Cireșanu, beneficiare ale acestei noi acțiuni din cadrul campaniei „Implică‑te! Împreună reușim mai mult!” desfășurată de voluntari, a primit și o mașină automată de spălat rufe.

Dănuț Prună, coordonatorul voluntarilor de la Paraclisul Catedralei Naționale, a precizat faptul că starea de sărăcie în care se găsesc multe din familiile ajutate a fost şi din cauza pierderii locurilor de muncă ale adulților, pe fondul problemelor cauzate de pandemie la nivel mondial: „Continuăm să răspândim bucurie în rândul persoanelor aflate în dificultate. De data aceasta, am revenit în trei parohii prahovene. Am sprijinit persoane care și‑au pierdut locurile de muncă, foarte multe persoane cu probleme de sănătate și, de asemenea, familii monoparentale, precum și bătrâni singuri. Sunt persoane care se confruntă cu diverse probleme de ordin material, nu neapărat cauzate de această pandemie. Consider că lipsa locurilor de muncă și veniturile foarte mici generează cele mai mari problemele în mediul rural”.

Campaniile de ajutorare organizate de voluntarii Paraclisului Catedralei Naționale se înscriu în acțiunea caritabilă desfășurată de Biserica Ortodoxă Română pentru sprijinirea familiilor și persoanelor aflate în diferite situații de risc social, medical sau material, venind în completarea misiunii social‑filantropice a parohiilor.

Slujitorii Sfintelor Altare din parohiile vizitate și‑au arătat recunoștința față de voluntari, arătând faptul că aceste acțiuni aduc multă bucurie în comunitate și întăresc nădejdea credincioșilor în ajutorul Bisericii.

„Grija față de cei aflați în suferință este o constantă a Bisericii. Este important să vizităm acele locuri unde știm că există mai multă suferință, boală ori tristețe. Suntem într‑o perioadă în care mulți semeni își fac griji pentru locurile de muncă, pentru utilități, încălzire, hrană. De aceea este bine să rămânem conectați cu realitatea și să avem o credință lucrătoare”, a spus părintele Marian Ciortan, de la Parohia Meri.

Părintele Adrian Tudorache, de la Parohia Cireșanu, a adăugat: „Astăzi am ajutat câteva familii cu posibilități materiale reduse, pentru a le face următoarele zile puțin mai liniștite. Aceste familii trec prin această perioadă destul de greu și uneori se întreabă ce vor mânca mâine sau nevoile lor de bază cum vor fi acoperite. Cu atât mai mult, o familie care are şase copii a primit o mașină de spălat deoarece nu doar mâncarea și apa sunt nevoi de bază, ci și igiena”.

De la începutul pandemiei până în prezent, voluntarii Paraclisului Catedralei Naționale au desfășurat peste 430 de activități social‑filantropice în 22 de județe ale țării, ajutând aproximativ 9000 de familii cu posibilități materiale reduse.