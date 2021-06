70 de persoane din Mizil au beneficiat de asistență medicală gratuită

Voluntarii de la Paraclisul Catedralei Naționale au desfășurat sâmbătă, 12 iunie, o nouă acțiune în cadrul campaniei „Sănătate pentru sate” la Spitalul Orășenesc „Sfânta Filofteia” din Mizil, județul Prahova. 70 de persoane au fost consultate gratuit de medici specialiști în medicină generală, cardiologie, oncologie și gastroenterologie.

După efectuarea triajului epidemiologic, pacienții din orașul prahovean au beneficiat de o investigație EKG, ecografie abdominală și ecografie cardiacă.

Campania „Sănătate pentru sate” se desfășoară în baza unui protocol încheiat între Patriarhia Română și Ministerul Sănătății și are ca obiectiv organizarea mai multor acțiuni medicale cu caracter umanitar, având drept beneficiari persoanele defavorizate care provin, în principal, din mediul rural. Dănuţ Prună, coordonatorul voluntarilor bucureşteni, a vorbit despre extinderea acestei campanii în mediul urban, acolo unde situaţia o impune: „Deși această campanie a fost denumită «Sănătate pentru sate», este de un real folos chiar și în orașe, pentru că multe localităţi, cum este Mizil, se confruntă cu lipsa medicilor specialiști. Am venit aici în sprijinul persoanelor care suferă de boli cronice, al persoanelor neasigurate și al celor care nu au cum să ajungă la medicii de care au nevoie, mai ales acum, în contextul acesta pandemic, când destinaţia multor spitale a fost modificată. În cadrul acţiunii noastre, am înregistrat un număr mare de pacienți cărora le-au fost descoperite probleme de sănătate, mai ales în sfera cardiacă, fapt care a necesitat prelungirea activității voluntarilor până la ora 22:00. Pentru ca fiecare persoană să beneficieze de cele mai bune investigații, medicii voluntari au consultat timp de 12 ore”.

Doctorul Carmen Zaharescu, medic cardiolog, a adăugat: „Neavând medic cardiolog, majoritatea pacienţilor de aici sunt nevoiți să meargă la Ploiești pentru a-și efectua investigațiile periodice. Pentru mulți este destul de dificil să efectueze drumul acesta la fiecare 3 sau 6 luni, să vadă dacă este nevoie să își ajusteze tratamentul sau să își repete investigațiile. Am întâlnit, în principal, pacienți cu valori crescute ale tensiunii arteriale care nu urmau tratament la domiciliu, pacienți cu tulburări de ritm sau cu cardiopatie ischemică”.

Beneficiarii acestei acţiuni au fost informaţi de campania voluntarilor prin intermediul bisericilor parohiale de care aparţin. În acest sens, părintele Petru Ticu de la Parohia „Sfântul Ioan” din Mizil a afirmat: „Am primit cu bucurie această invitaţie la sănătate care nu se adresează doar satelor, ci şi oraşelor cum este al nostru”.

Până în prezent, în cadrul campaniei „Sănătate pentru sate” au fost organizate 70 de acțiuni în judeţele Ilfov, Prahova, Maramureş, Argeş, Călăraşi și Giurgiu, de care au beneficiat aproximativ 9.000 de persoane.