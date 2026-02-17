Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Acţiune de donare de sânge în municipiul Brăila

Galerie foto (2) Galerie foto (2) Filantropie
Un articol de: Pr. Rareș Bucur - 17 Feb 2026

În Arhiepiscopia Dunării de Jos, activităţile pastoral‑misionare, cultural‑educaţionale şi social‑filantropice organizate cu prilejul Duminicii Înfricoşătoarei Judecăţi au continuat luni, 16 februarie, în municipiul Brăila, cu o acţiune de donare de sânge. De la primele ore ale dimineţii, 70 de persoane din Protopopiatul Brăila au mers la Centrul Regional de Transfuzie Sanguină din oraş pentru a împlini această faptă bună. Campania de donare de sânge, derulată de Protoieria Brăila, se întemeiază şi pe buna cooperare din anii precedenţi cu Centrul Regional de Transfuzie Sanguină din Brăila, această instituţie medicală asigurând atât personal specializat în recoltarea de sânge, cât şi aparatura tehnică necesară. Această activitate face parte din Campania „Donează sânge, salvează o viaţă!”, organizată la nivel naţional de către Patriarhia Română în colaborare cu Ministerul Sănătăţii. La nivelul Arhiepiscopiei Dunării de Jos, prin implicarea activă a preoţilor şi credincioşilor şi a altor instituţii, campania de donare de sânge continuă în perioada următoare la cele două centre de transfuzii din oraşele Galaţi şi Brăila.

 

Citeşte mai multe despre:   donare de sange  -   Campania Donează sânge, salvează o viaţă!  -   filantropie
