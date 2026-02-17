Acţiune de donare de sânge în municipiul Brăila

În Arhiepiscopia Dunării de Jos, activităţile pastoral‑misionare, cultural‑educaţionale şi social‑filantropice organizate cu prilejul Duminicii Înfricoşătoarei Judecăţi au continuat luni, 16 februarie, în municipiul Brăila, cu o acţiune de donare de sânge. De la primele ore ale dimineţii, 70 de persoane din Protopopiatul Brăila au mers la Centrul Regional de Transfuzie Sanguină din oraş pentru a împlini această faptă bună. Campania de donare de sânge, derulată de Protoieria Brăila, se întemeiază şi pe buna cooperare din anii precedenţi cu Centrul Regional de Transfuzie Sanguină din Brăila, această instituţie medicală asigurând atât personal specializat în recoltarea de sânge, cât şi aparatura tehnică necesară. Această activitate face parte din Campania „Donează sânge, salvează o viaţă!”, organizată la nivel naţional de către Patriarhia Română în colaborare cu Ministerul Sănătăţii. La nivelul Arhiepiscopiei Dunării de Jos, prin implicarea activă a preoţilor şi credincioşilor şi a altor instituţii, campania de donare de sânge continuă în perioada următoare la cele două centre de transfuzii din oraşele Galaţi şi Brăila.