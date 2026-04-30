Acțiune de donare de sânge în Protoieria Buzău I

Un articol de: Pr. Cătălin Andreiu - 30 Aprilie 2026

Protoieria Buzău I a organizat marți, 28 aprilie, o acțiune de donare de sânge la Centrul social al Parohiei Căpățânești, județul Buzău, în cadrul campaniei naționale „Donează sânge, salvează o viață!” a Patriarhiei Române, ca mărturie vie a iubirii creștine lucrătoare prin fapte.

La această activitate au participat preoți și credincioși din cercurile pastorale Mărăcineni și Aldeni. În total, 44 de persoane au donat sânge, oferind un strop de viață pentru sănătatea celor aflați în suferință. Protoieria Buzău I adresează mulțumiri Centrului de Transfuzie Sanguină Buzău pentru sprijinul oferit și pentru buna colaborare în desfășurarea acestei acțiuni.

 

