Ajutor pentru 24 de familii din localitățile ilfovene Sudiți și Merii Petchii

În cadrul campaniei „Implică-te! Împreună reușim mai mult!”, voluntarii Paraclisului Catedralei Naționale au desfășurat joi, 21 ianuarie 2021, o acțiune filantropică prin care au fost ajutate 24 de familii din localitățile ilfovene Sudiți și Merii Petchii, grav afectate de pandemie.

Bătrâni singuri, familii cu mulți copii, dar fără suport financiar, precum și tineri care își doresc să învețe și să aibă rezultate școlare bune, însă nu au curent electric, au primit din partea voluntarilor alimente de bază.

„În primul rând, vreau să le mulțumesc voluntarilor de la Paraclisul Catedralei Naționale pentru că s-au gândit să ajungă și la noi. Prin această activitate au ajutat familiile nevoiașe, familii cu mulți copii care nu pot asigura hrana de zi cu zi pentru cei mici, dar și persoane în vârstă care nu se pot deplasa decât cel mult în interiorul gospodăriei. Este o vizită foarte importantă și i-am primit aici cu foarte mare bucurie. Oamenii nu se așteptau la așa ceva. Le ridică foarte mult moralul acestor persoane greu încercate”, a spus preotul Marian Ungureanu, de la Parohia Merii Petchii.

Campania „Implică-te! Împre­ună reușim mai mult!” este cea mai amplă și de impact acțiune organizată de voluntarii Paraclisului Catedralei Naționale. Până în prezent, au fost oferite daruri în valoare de 184.000 de lei pentru 4.746 de familii, din 22 de județe. De asemenea, au fost efectuate 195 de deplasări în 152 de loca­lități. „Continuăm să venim în sprijinul oamenilor din mediul rural. Astăzi am vizitat alte două parohii din județul Ilfov, unde am întâlnit persoane cu probleme materiale, familii cu foarte mulți copii, bătrâni care se deplasează greu. Noi am venit în sprijinul acestor persoane, le-am oferit o fărâmă de speranță din partea Bisericii Ortodoxe Române. Vom continua să ne deplasăm în cât mai multe localități și vom căuta să ne facem auziți, să se știe de noi și să oferim sprijinul celor care ni-l cer. Mergem acolo unde este nevoie de noi și unde darurile noastre sunt bine primite. Comu­nitățile din aceste două localități se confruntă cu probleme tot mai serioase, locuri de muncă nu sunt, iar cei care au un loc de muncă trebuie să se deplaseze 40-50 de kilometri, de două ori pe zi”, a spus Dănuț Prună, coordonatorul voluntarilor Paraclisului Catedralei Naționale.

Toate acțiunile voluntarilor de la Paraclisul Catedralei Mântuirii Neamului se desfășoară cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, sub coordonarea părintelui arhimandrit Ciprian Grădinaru.