Ajutor pentru 30 de familii de la voluntarii Paraclisului Catedralei Naționale

Ultima zi a anului 2021 i‑a găsit pe voluntarii de la Paraclisul Catedralei Naționale tot în prima linie a ajutorării persoanelor aflate în dificultate. De data aceasta au primit sprijin material din partea voluntarilor bucureșteni 30 de familii nevoiașe din parohiile prahovene Palanca, Râfov și Mălăești. Acestora le‑au fost oferite pachete cu produse alimentare de strictă necesitate. Acțiunea s‑a desfăşurat în cadrul campaniei „Implică‑te! Împreună reușim mai mult!”

Dănuț Prună, coordonatorul voluntarilor Paraclisului Catedralei Naționale, a subliniat faptul că persoanele care au fost sprijinite își duc cu greu traiul zilnic, motiv pentru care prezența voluntarilor le‑a bucurat considerabil: „Dăm slavă lui Dumnezeu că a îngăduit ca și astăzi, în ultima zi a anului 2021, să venim în sprijinul persoanelor aflate în dificultate din trei parohii prahovene. Darurile pe care le‑am oferit astăzi s‑au prefăcut în masa acestora pentru primele zile ale anului 2022. Am întâlnit foarte mulți bătrâni care, din păcate, nu mai sunt vizitați de copii, precum și persoane cu deficiențe locomotorii care se străduiesc din răsputeri să supraviețuiască, deoarece veniturile lor sunt foarte mici. Spunea una dintre acestea că trăiește cu un ajutor social de până în 150 lei. Din acești bani se străduiește să‑și plătească dările și să își cumpere medicamente, lemne și hrana de zi cu zi. Le este foarte greu unor astfel de persoane. Însă, prin implicarea noastră, a comunităților, cu siguranță le putem face viața mai ușoară. Totodată, pe această cale, doresc să le urez tuturor românilor un an nou fericit, un an care să ne îndemne pe toți la cât mai multe fapte bune. Este important să fim cât mai aproape de cei aflați în dificultate, în nevoi. Să ne ajute Bunul Dumnezeu să desfășurăm cât mai multe astfel de activități!”

Părintele paroh Vasile Ioniță, de la parohia prahoveană Râfov, a adăugat: „A fost o activitate deosebită care a bucurat familiile pe care le‑am vizitat. Mulțumim Preafericitului Părinte Patriarh Daniel pentru acordarea înaltei binecuvântări pentru desfășurarea acestei activități și voluntarilor de la Paraclisul Catedralei Naționale care și‑au sacrificat o parte din timpul lor, acum, la câteva ceasuri înainte de sosirea noului an, pentru a aduce bucurie prin oferirea acestor daruri. Le dorim multă sănătate și putere de muncă și un an cu izbândă și realizări!”

În anul 2021, voluntarii de la Paraclisul Catedralei Naționale au desfășurat aproximativ 200 de activități social‑filantropice în cadrul campaniei `Implică‑te! Împreună reușim mai mult!”, venind în sprijinul a peste 4.100 de familii. Au oferit încălțăminte pentru aproximativ 7.000 de persoane și au sprijinit ridicarea unei case pentru o familie nevoiașă, oferind materialele de construcție, mobilierul și electrocasnicele necesare.