Ajutor pentru elevi de la Protoieria Sector 3 Capitală

Şi la începutul acestui an şcolar, Protoieria Sector 3 Capitală a venit în sprijinul elevilor proveniţi din familii cu venituri mici sau aflate în diferite categorii de risc social sau medical, oferindu‑le peste 400 de ghiozdane echipate cu rechizite necesare participării la orele de curs.

Protoieria Sector 3 Capitală a organizat joi, 22 septembrie, o acţiune social‑filantropică în cadrul căreia elevii care provin din familii nevoiaşe, aflaţi în evidenţele Biroului de asistenţă socială a instituţiei, au primit ghiozdane complet echipate cu rechizitele necesare desfăşurării procesului educaţional. Evenimentul a avut loc la sediul Cantinei sociale „Sfânta Maria” a Asociaţiei Diaconia, filiala Sector 3.

Detalii despre acţiune ne‑a oferit Andrada Mănescu, asistent social în cadrul protoieriei: „Ne bucurăm că şi anul acesta Protoieria Sector 3 Capitală este alături de elevii proveniţi din familii defavorizate. Aceştia au primit câte un ghiozdan complet echipat, astfel că la începutul acestui an şcolar se vor putea bucura şi ei împreună cu colegii lor. Aceste ghiozdane au fost oferite cu sprijinul parohiilor din Sectorul 3 al Capitalei. Anul acesta am putut oferi peste 400 de ghiozdane echipate şi ne bucurăm că am reuşit să mărim numărul persoanelor ajutate, care urmează a se bucura de sprijin şi în cadrul altor proiecte ale Protoieriei Sector 3 Capitală care urmează a fi derulate în curând. Elevii care au primit astăzi ghiozdane se află în evidenţa Biroului de asistenţă socială al protoieriei, aceştia provenind din familii monoparentale, cu mulţi copii sau defavorizate, ei fiind, în general, beneficiarii tuturor programelor pe care le desfăşurăm. Ne‑am bucurat şi de prezenţa copiilor asistaţi în cadrul Centrului de zi «Sfânta Muceniţă Sofia», cu care colaborăm de mulţi ani. Aducem mulţumiri părintelui protoiereu Florin‑Nectarie Busuioc, precum şi tuturor preoţilor care s‑au implicat pentru desfăşurarea acestui eveniment”.