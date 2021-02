Ajutor pentru persoane defavorizate din opt localități din Ilfov și Prahova

Voluntarii Paraclisului Catedralei Naționale au desfășurat în perioada 29-30 ianuarie 2021 o serie de acțiuni social-filantropice în opt localități din județele Ilfov și Prahova. În cadrul acestora, persoanele defavorizate, identificate de preoții din parohii, au primit alimente de bază, îmbrăcăminte și încălțăminte necesare sezonului rece.

În ziua de sâmbătă, 30 ianuarie 2021, voluntarii au venit în sprijinul a 80 de persoane din parohiile ilfovene Ghermănești, Ciofliceni, Bojdani, Netezești și din Parohia Lacu Turcului din județul Prahova. Ajutorul acordat a constat în pachete cu produse alimentare de ­bază, încălțăminte, îmbrăcăminte și produse de igienă, în valoare ­totală de 10.000 de lei.

„Cu bucurie și dragoste fră­țească am fost alături din nou de familii cu mulți copii care trec prin momente dificile. Una dintre familiile sprijinite astăzi este compusă din 12 membri. Am reușit să îi bucurăm foarte mult pentru că le-am adus exact ceea ce și-au dorit. Inițial, am rugat preotul paroh să facă o listă cu ceea ce au nevoie și am căutat să le îndeplinim toate dorințele. Le-am oferit lucruri strict necesare: încăl­țăminte, îmbrăcăminte, alimente de bază și scutece pentru copii. Le este greu să îndure frigul în această perioadă. Sunt persoane ­care nu au ce mânca, nu au cu ce să se îmbrace sau cu ce să se încalțe. Pe lângă ajutorul primit, oamenii înțeleg și că, oricând au nevoie de sprijin, să alerge spre biserică, unde ușa le este întotdeauna deschisă”, a spus Dănuț Prună, coordonatorul voluntarilor Paraclisului Catedralei Naționale.

Totodată, vineri, 29 ianuarie 2021, voluntarii au ajuns și la 36 de familii greu încercate din loca­litățile prahovene Izvoru, Podu Cheii și Buștenari.

Acțiunile social-filantropice fac parte din campania „Implică-te! Împreună reușim mai mult!”, care are ca scop oferirea suportului logistic, financiar și moral pentru populația vulnerabilă din zonele urbane și rurale.

Toate acțiunile voluntarilor de la Paraclisul Catedralei Mântuirii Neamului se desfășoară cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, sub coordonarea părintelui arhimandrit Ciprian Grădinaru.