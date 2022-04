Campania „Sănătate pentru sate” a ajuns la Boteni, în județul Argeș

Voluntarii de la Paraclisul Catedralei Naționale au desfășurat sâmbătă, 9 aprilie, o nouă acți­une în cadrul Campaniei „Sănătate pentru sate”. Evenimentul a avut loc la Centrul Medical din localitatea Boteni, județul Argeș. Peste 80 de persoane au fost consultate gratuit de medicii specialiști în diabet și boli de nutriție, cardiologie, gastroenterologie, oncologie, ORL, psihiatrie pediatrică și medicină generală.

Despre cea mai recentă activitate desfășurată în cadrul acestei campanii a vorbit Dănuț Prună, coordonatorul voluntarilor bucu­reșteni: „O echipă minunată de medici sufletiști și-a dedicat astăzi timpul liber ajutorării aproapelui. De data aceasta ne-am aflat în județul Argeș, în localitatea Boteni, cu o echipă numeroasă, formată din 16 cadre medicale și voluntari, care au oferit sprijin localnicilor. Au fost prezenți la inves­tigațiile medicale mulți bătrâni care prezentau afecțiuni cardiace, ORL, gastroenterologice, oncologice, dar și alte afecțiuni din sfera patologiei diabetice, majoritatea cronice. Mulți dintre aceștia nu mai ajunseseră la un medic specialist de foarte mult timp. Aparatura imagistică ultramodernă precum ecograful abdominal, ecocardiograful și aparatul EKG i-a ajutat pe medici să descopere mult mai ușor problemele de sănătate cu care se confruntă localnicii prezenți la investigații”.

Doctorul Virgiliu Prunoiu, medic specializat în chirurgie oncologică, a enumerat câteva dintre afecți­unile identificate la pacienții exa­minați: „La activitatea desfă­șurată astăzi au fost prezente foarte multe persoane, însă am constatat că oamenii nu se prezintă în general la medic. Am identificat mai multe probleme de sănătate, atât de ordin cardiologic, unde am întâlnit tulburări de ritm cardiac, cât și alte afecțiuni de ordin gastroenterologic, care necesită o monitorizare atentă. Am întâlnit și persoane care prezentau patologie oncologică ce necesita intervenție chirurgicală. De asemenea, erau localnici care nu și-au făcut niciodată o ecografie sau o mamografie”.

Doctorul Cristina Șaptefrați, medic primar în ginecologie oncologică, și-a exprimat mulțumirea pentru desfășurarea unei acțiuni rodnice, în cadrul căreia numeroase paciente au fost examinate.

„Astăzi a fost o zi importantă pentru persoanele din localitatea Boteni care se confruntă cu probleme de sănătate. Vreau să mul­țumesc Patriarhiei Române și medicilor pentru acest sprijin. Localnicii au rămas surprinși că atât de mulți medici au venit în mod voluntar, la țară, pentru a se interesa de starea lor de sănătate”, a adăugat și Vasile Leau, primarul comunei Boteni.

Campania „Sănătate pentru sate” se desfășoară în baza unui protocol încheiat între Patriarhia Română și Ministerul Sănătății și are ca obiectiv organizarea unor acțiuni medicale cu caracter umanitar. Până în prezent, în cadrul campaniei au fost organizate 75 de acțiuni în judeţele Ilfov, Prahova, Maramureş, Argeş, Călăraşi și Giurgiu, însumând peste 9.200 de beneficiari.