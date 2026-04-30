Campania „Sănătate pentru sate” a revenit într-o localitate prahoveană

Data: 30 Aprilie 2026

O recentă acțiune a campaniei „Sănătate pentru sate” s‑a desfășurat sâmbătă, 25 aprilie, la Școala gimnazială din localitatea Fântânele, județul Prahova. Medici specialiști în diabet zaharat, nutriție și boli metabolice, cardiologie, oftalmologie, chirurgie, pediatrie, gastroenterologie, psihiatrie, urologie și ginecologie au oferit consultații gratuite.

Pacienții care au participat la această etapă a campaniei „Sănătate pentru sate” au beneficiat, de asemenea, de investigații EKG și ecografii, iar doamnele au putut efectua testul Babeș‑Papanicolau. Dănuț Prună, coordonator voluntar la Paraclisul Catedralei Naționale, a declarat: „Am revenit în localitatea Fântânele, unde am mai desfășurat această campanie. Este foarte important să ne întoarcem în comunitățile în care intervenim, pentru a putea monitoriza starea de sănătate a beneficiarilor noștri. Activitatea s‑a dovedit a fi una de bun augur pentru acești oameni. Astăzi, s‑au prezentat în special persoane vârstnice, ceea ce evidențiază necesitatea unor astfel de inițiative. Este esențial pentru ei faptul că nu mai trebuie să se deplaseze pe distanțe mari pentru a ajunge la un medic specialist. La fel ca în dățile precedente, și de această dată au fost prezenți numeroși medici specialiști”.

Dr. Cristina Petcu, medic primar psihiatru, a explicat: „Un consult la medicul psihiatru este recomandat în mai multe situații, în special atunci când apar tulburări care afectează semnificativ viața de zi cu zi. De exemplu, o persoană ar trebui să ia în considerare un astfel de consult atunci când se confruntă cu insomnii persistente, stări de teamă sau anxietate, senzație de tristețe profundă sau lipsă de interes pentru activitățile care înainte îi făceau plăcere. De asemenea, iritabilitatea crescută sau problemele de memorie pot fi semne care necesită evaluare de specialitate. În primă fază, este recomandat ca persoana să apeleze la un psiholog, pentru consiliere și suport emoțional”.

Dr. Cristina Șaptefrați, medic primar obstetrică‑ginecologie, a precizat: „Testul Babeș‑Papanicolau este un test care arată dacă există modificări în direcția unui cancer de col uterin sau nu. Este recomandat să fie efectuat periodic, însă, din păcate, majoritatea pacientelor ne spun că nu l‑au făcut niciodată.”

Activitatea s‑a desfășurat cu sprijinul preoților din parohiile Ungureni și Fântânele. Părintele Alexandru Dimulescu, Parohia Fântânele, a subliniat: „Campaniile acestea de consult medical sunt foarte importante, pentru că sunt și oameni care nu au asigurare medicală sau care, deși au fost asigurați, în urma noilor modificări legislative și a situației economice, nu au mai reușit să își plătească asigurările medicale, iar un consult este întotdeauna binevenit.”

Campania „Sănătate pentru sate” se desfășoară în baza unui protocol încheiat în 2015 între Patriarhia Română și Ministerul Sănătății. Până în prezent, au fost organizate 155 de acțiuni în județele Ilfov, Prahova, Maramureș, Argeș, Călărași, Dâmbovița, Giurgiu, Teleorman, Botoșani, Buzău, Vâlcea, Suceava, Galați și Gorj, iar peste 17.000 de persoane au beneficiat de serviciile campaniei.