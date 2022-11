Campania „Sănătate pentru sate” în localitatea Boldești‑Grădiștea

Voluntarii de la Paraclisul Catedralei Naționale au desfășurat sâmbătă, 29 octombrie 2022, în localitatea Boldești‑Grădiștea din județul Prahova, o nouă acțiune în cadrul campaniei „Sănătate pentru sate”. 100 de persoane au fost consultate gratuit de medicii specialiști în diabet zaharat, nutriție și boli metabolice, medicină generală, cardiologie, gastroenterologie, medicină internă, oncologie, chirurgie generală și pediatrie, precum și de un psiholog.

După efectuarea triajului epidemiologic, pe lângă consultații, localnicii au beneficiat și de investigații EKG, ecografie abdominală, consult primar la sâni și screening pentru hepatitele B și C.

Dănuț Prună, coordonatorul voluntarilor bucureșteni, a vorbit despre cea mai recentă acțiune de binefacere: „Sunt persoane care nu au mai fost consultate de vreun medic specialist de peste 10‑20 de ani. Am întâlnit femei care nu au făcut niciodată o ecografie abdominală. Cred că prin faptul că am venit aici, i‑am sprijinit în mod considerabil, fapt ce a contat foarte mult pentru acești oameni. Au fost efectuate investigații complexe. La activitatea de astăzi au participat medici de la foarte multe specialități. A fost prezent un medic cardiolog, un medic specialist în diabet și boli de nutriție, un medic specializat pe patologia oncologică, un specialist în medicină internă, un medic pediatru, dar și un medic gastroenterolog. De asemenea, un plus foarte mare al acțiunii de astăzi a fost faptul că am integrat componenta medicală de aici, din localitate. În cadrul programului de screening al Ministerului Sănătății, personal din cadrul cabinetului medicului de familie din această localitate a fost prezent la activitate și a testat localnicii pentru hepatitele B și C”.

Doctorul Virgiliu Prunoiu, specialist în chirurgie oncologică, a enumerat câteva dintre afecțiunile identificate la pacienții examinați: „A fost o activitate bine organizată, cu o prezență foarte bună la aceste investigații. Din păcate, am constatat că oamenii nu se prezintă în general la medic. Am identificat mai multe probleme de sănătate, de natură cardiologică, gastroenterologică, de diabet și nutriție, dar și hepatită. Am întâlnit și persoane care prezentau patologie oncologică ce necesită intervenție chirurgicală. De asemenea, am întâlnit persoane care nu și‑au făcut niciodată o ecografie sau o mamografie”.

La rândul său, părintele Florin Valentin Mihalache de la Parohia Grădiștea a mulțumit voluntarilor și medicilor pentru timpul și atenția acordate acestei comunități, subliniind faptul că foarte multe persoane sunt în vârstă și au posibilități reduse de a se deplasa la astfel de consultații.

Campania „Sănătate pentru sate” se desfășoară în baza unui protocol încheiat între Patriarhia Română și Ministerul Sănătății. Până în prezent, în cadrul campaniei au fost organizate 84 de acțiuni în județele Ilfov, Prahova, Maramureș, Argeș, Călărași și Giurgiu, numărul beneficiarilor ridicându‑se la aproximativ 10.000.