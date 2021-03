Daruri de 8 Martie pentru 150 de vârstnici din Sibiu

Departamentul social-filantropic al Arhiepiscopiei Sibiului a oferit daruri celor 150 de beneficiari ai serviciilor oferite de trei unităţi socio-medicale din Sibiu luni, 8 Martie. Au fost oferite pachete cu alimente, mărţişoare şi flori în cadrul campaniei „Bătrânii, comoara noastră”.

Reprezentanţii departamentului eparhial au împărţit pachete cu alimente, mărţişoare şi flori persoanelor internate în Unitatea de Asistenţă Medico-Socială din Sibiu, bunicilor de la Căminul de Vârstnici din Sibiu şi beneficiarilor serviciilor socio-medicale din cadrul Centrului de servicii de recuperare neuromotorie „Sfântul Nectarie” al Arhiepiscopiei Sibiului. Din delegaţia eparhială au făcut parte pr. Tiberiu Kiss, inspector social în cadrul instituţiei, Marius Talmaţchi, inspector social în ace­eaşi instituţie, iar activitatea din cadrul Centrului „Sfântul Nectarie” a fost coordonată de asistentul social Gabriela Răduleţ. Mărţişoarele au fost oferite de prof. Cornelia Popa de la Liceul Tehnologic de Industrie Alimentară „Terezianum” din Sibiu.

„Activitatea de astăzi a făcut parte din campania «Bătrânii, comoara noastră», pe care o desfăşurăm de aproximativ opt ani. Prin activitatea de astăzi ne-am propus să aducem bucurie pentru 150 de persoane vârstnice şi le-am oferit flori, mărţişoare, alimente şi sucuri”, ne-a spus inspectorul social Marius Talmaţchi.

Beneficiarii campaniei Arhiepiscopiei Sibiului s-au bucurat de darurile primite şi au transmis mulţumiri tuturor celor implicaţi în această activitate.

„Ne bucurăm că am făcut parte din activitatea Arhiepiscopiei Sibiului, pentru că am fost vizitaţi de reprezentanţii Departamentului social-filantropic şi am beneficiat de darurile acestora. Este un lucru binevenit pentru beneficiarii noştri, mai ales în această perioadă de pandemie, când interacţiunile sunt mai greu posibile. Am respectat măsurile de siguranţă sanitară, astfel încât florile, mărţişoarele şi celelalte daruri primite au ajuns la beneficiari prin intermediul angajaţilor noştri. Beneficiarii noştri au văzut şi au simţit că nu au fost uitaţi şi că primăvara îşi face simţită prezenţa în sufletele noastre”, ne-a spus managerul Unităţii de Asistenţă Medico-Socială din Sibiu, Sebastian Stroia.

„Mulţumim Arhiepiscopiei Sibiului pentru că s-a gândit şi în acest an la bunicii de la Căminul de Vârst­nici din Sibiu. Această vizită bucură şi luminează această zi pentru vârst­nicii noştri, pentru că în această perioadă de restricţii, în care nu avem voie să primim vizite, o simplă floare şi un cadou ajută foarte mult, mai ales că sunt departe de copii, de nepoţi, de familie. Consider că această activitate este benefică, mai ales că simt că şi alte persoane se gândesc la ei, nu doar cei din interiorul insti­tuţiei noastre”, ne-a spus directorul Căminului de Vârstnici din Sibiu, Adina Orlea.

Întrucât măsurile de siguranţă sanitară nu au permis accesul delegaţiei eparhiale în centrele de vârst­nici din Sibiu, darurile au fost împărţite prin intermediul personalului medical şi de îngrijire.