Daruri pentru 110 copii din județul Prahova

Voluntarii Paraclisului Catedralei Naționale au oferit sâmbătă, 21 decembrie, daruri de Crăciun pentru 110 copii din localitățile prahovene Vitioara de Sus, Cuib și Nucet. Acțiunea face parte din campania „Crăciunul la sat” desfășurată de voluntari pe durata întregii luni.

Campania „Crăciunul la sat” are ca scop menținerea speranței și bucuriei în comunitățile rurale. „De data aceasta, ziua a fost una mai specială, deoarece în comunitățile unde am ajuns casele erau foarte răsfirate. Bucuria cea mai mare a fost atunci când am văzut copiii venind de pe dealuri, alergând către biserică, unde erau așteptați de Moș Crăciun cel bun, cel care aduce daruri și îi răsplătește pentru faptul că au fost cuminți de‑a lungul anului. Am descoperit locuri pe unde nu mai fusesem, am cunoscut persoane noi, obiceiuri noi, și cred că voluntariatul, în esență, tocmai aceasta înseamnă, să dăruim. Pe de altă parte, cei care le primesc ne dăruiesc în schimb lucruri frumoase, de neprețuit. Cu toții avem ceva de învățat în viață, iar noi am învățat de la acești copii că viața este frumoasă și că, atât timp cât îți pui nădejdea în Dumnezeu, toate lucrurile capătă o frumusețe aparte”, ne‑a transmis Dănuț Prună, coordonatorul voluntarilor Paraclisului Catedralei Naționale.

Darurile oferite copiilor de către voluntari se adaugă celorlalte activități filantropice organizate periodic de parohiile de care aparțin. „Această campanie a fost primită cu brațele deschise de către comunitatea pe care o păstoresc. Este o inițiativă binevenită, deoarece mulți copii din această comunitate nu au posibilitatea de a primi cadouri în cadrul familiilor lor”, a declarat pr. Adelin Costin Matei de la Parohia Cuib, județul Prahova.

Importanța acestei activități a fost subliniată și de pr. Florentin Olteanu de la Parohia Vitioara de Sus. „Campania aceasta a fost foarte frumoasă și a avut un impact deosebit asupra acestei comunități. Având în vedere situația materială precară a multor familii, orice cadou este binevenit. Ne dorim ca, pe viitor, să continuăm să colaborăm cu diverse organizații, pentru a fi mai aproape de nevoile lor”, a explicat părintele.