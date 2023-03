Daruri pentru copiii de la Centrul „Buburuza”

Data: 08 Martie 2023

Un grup de părinţi ai elevilor de la Școala „Sfântul Calinic de la Cernica” din Capitală a avut iniţiativa de a achiziţiona lucruri de strictă necesitate pentru copiii aflaţi în Complexul social de servicii pentru copii/tineri cu afecţiuni neuropsihiatrice - Modulul pavilionar de recuperare şi reabilitare neuropsihiatrică „Buburuza” (MPRRN), administrat de DGASPC Sector 1.

Sub îndrumarea părintelui Bogdan Neacşu, care este şi profesorul de religie al elevilor, au început să fie strânse sumele cu titlu de donaţii. Preotul a avut ideea să extindă colecta şi a rugat mai multe persoane dintre cunoscuţi să participe. S‑au alăturat acestei campanii inclusiv cadre didactice care îşi desfăşoară activitatea în Școla „Sfântul Calinic de la Cernica”. Suma totală strânsă a fost de 6.700 de lei, cu care au fost achiziționate haine noi şi produse de strictă necesitate pentru copii. Cu această ocazie, părintele Bogdan Neacşu ne‑a declarat: „Am avut ideea să strângem banii şi să cumpărăm produse necesare copiilor din centrul MPRRN Buburuza, haine noi şi alte produse de igienă strict necesare. Un motiv de bucurie suplimentar este că şi alţi colegi, cadre didactice de la şcoala unde predau, au donat bani pentru acest lucru. În acest fel am reuşit să strângem o sumă suficientă ca să putem cumpăra haine călduroase, încălţăminte rezistentă de iarnă şi alte lucruri de strictă necesitate pentru copii. Apreciez mult atenţia personalului de la Centrul «Buburuza», le mulţumesc pentru solicitudine şi mă bucur că am reuşit să cumpărăm lucruri utile şi potrivite pentru fiecare dintre cei 13 copii”.

Centrul „Buburuza” ocroteşte în mediul familial copii cu dizabilităţi şi asigură fiecărui rezident primire şi găzduire, îngrijire şi întreţinere zilnică, într‑un cadru de viaţă cât mai asemănător celui din familie, asistență medicală permanentă adaptată nevoilor individuale ale copiilor, educaţie şi dezvoltarea deprinderilor, stimularea capacităţii de comunicare în funcţie de posibilităţile lor de înţelegere şi acţiune. Scopul este ca fiecare copil îngrijit aici să capete un grad de autonomie cât mai înalt, având în vedere tipul de handicap, ne‑a transmis Alexandru Dumitrescu.