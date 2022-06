Evenimente pentru copii și comemorative organizate de voluntarii bucureșteni

Ziua Internațională a Copilului și Ziua Eroilor au fost sărbătorite, la finalul săptămânii trecute, și de voluntarii de la Paraclisul Catedralei Naționale. Împreună cu Primăria orașului Boldești‑Scăeni din județul Prahova, voluntarii au organizat mai multe activități cultural‑artistice la Casa de Cultură „Mihai Eminescu” din localitate.

La evenimentul dedicat copiilor și Zilei Eroilor i‑au încântat pe cei prezenți Adriana Ene, realizatoare a emisiunii „Bucuria Poveștilor” de la Radio TRINITAS și TRINITAS TV, actorul Andrei Iordache și interpreta de muzică populară Roxana Lupu. Împreună cu părinții lor, copiii prezenți au ascultat povești, au cântat, au dansat și au vizionat piesa de teatru „Cocostârcul și punctele cardinale”.

Dănuț Prună, coordonatorul voluntarilor bucureșteni, a vorbit despre reacția și bucuria celor mici: „Copiii au fost foarte entuziasmați întrucât am sărbătorit astăzi mai multe evenimente, mai ales Înălțarea Domnului și Ziua Eroilor. Am fost impresionat mai ales de momentul artistic prezentat de un grup de copii, sub coordonarea profesorului de educație muzicală Mihăiță Cîrstea, care a încântat audiența cu un program de cântece patriotice, moment artistic ce ne‑a dus cu gândul la jertfa pe care au făcut‑o eroii români pentru noi toți, pentru ca noi să dăinuim pe acest pământ. Astăzi ne‑am bucurat de comuniune, de faptul că ne‑am adunat aici cu toții, dar și de revederea cu locuitori din localitățile în care am mai ajuns. Aici suntem la a treia activitate și aproape că devenim cu toții o mare familie”.

Viceprimarul orașului Boldești‑Scăeni, Florin Dincă, și‑a exprimat mulțumirea pentru posibilitatea de a organiza acest eveniment: „Mă bucur că am reușit să organizăm astăzi, pentru toți copiii din localitate, un spectacol deosebit de frumos la Casa de Cultură «Mihai Eminescu». A fost un spectacol minunat, iar astfel de evenimente ar trebui să se întâmple mult mai des, mai ales că venim după o perioadă de doi ani de zile în care acest tip de spectacole au fost inaccesibile publicului”.

Și Adriana Ene a vorbit despre interacțiunile pe care le‑a avut cu cei mici: „A fost o activitate extrem de jucăușă, antrenantă, plăcută, plină de zâmbete, cu participarea copiilor. Eu spun așa de fiecare dată: nu tu te duci să dăruiești, copiii îți dăruiesc ție. Mi‑a plăcut foarte mult cât de atenți și activi au fost, cum au participat la poveste. Sunt recunoscătoare pentru încă o călătorie în lumea poveștilor alături de aceștia”.

Toți copiii participanți la eveniment au primit daruri din partea organizatorilor.