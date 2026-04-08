Familii din Prahova ajutate de voluntarii bucureșteni

Data: 08 Aprilie 2026

Acțiunile desfășurate de voluntarii Paraclisului Catedralei Naționale în cadrul Campaniei „Implică‑te! Împreună reușim mai mult!” continuă în perioada premergătoare marelui praznic al Învierii Domnului. Sâmbătă, 4 aprilie, 40 de familii din parohiile prahovene „Sfinții Voievozi”‑Urlați, Valea Crângului, Gornet Cricov și Bâra au primit pachete cu alimente pentru masa de Paști și alte daruri.

Informații despre această acțiune a voluntarilor Paraclisului Catedralei Mântuirii Neamului ne‑a oferit Dănuț Prună, voluntar coordonator: „Ne‑am dorit ca prin această activitate să aducem sărbătoarea Învierii Domnului nostru Iisus Hristos în sufletele mai multor familii greu încercate. Din păcate, sunt situații tot mai complexe. Oamenii se confruntă cu probleme de sănătate, financiare; sunt persoane care se descurcă tot mai greu în contextul crizei financiare pe care o traversăm. Este important să‑i cercetăm pe acești oameni, să vedem cu ce probleme se confruntă. Pentru aceștia înseamnă foarte mult și faptul că le treci pragul casei, că le transmiți un mesaj de încurajare”.

Părintele Tănase Petroni, de la Parohia „Sfinții Voievozi”‑Urlați, a subliniat importanța acțiunii pentru comunitate: „Voluntarii Catedralei Naționale au răspuns solicitărilor noastre, au avut grijă de semeni, împlinind totodată porunca de a‑l iubim pe aproapele nostru ca pe noi înșine. Voluntariatul vine ca un real folos și sprijin în societate și în comunitatea locală”.

Părintele Victor Mihail Ionescu, de la Parohia Valea Crângului, a menționat: „Nu este primul an în care voluntarii de la Paraclisul Catedralei Naționale vin în mijlocul nostru și ajută comunitatea, familiile greu încercate. Este de bun augur această acțiune pe care voluntarii Catedralei o realizează atât la noi în parohie, cât și în alte parohii de pe cuprinsul țării”.

Campania „Implică‑te! Împreună reușim mai mult” a fost implementată până acum în 24 de județe din România, prin intermediul celor aproximativ 550 de acțiuni umanitare, oferind sprijin material, logistic și moral pentru peste 20.000 de beneficiari.