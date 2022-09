Ghiozdane și rechizite oferite de Protoieria Sector 5 Capitală

Protoieria Sector 5 Capitală a organizat vineri, 2 septembrie 2022, o nouă acțiune social‑filantropică, intitulată „Sună clopoțelul”, dedicată copiilor cu risc de excluziune socială de la diferite școli și licee bucu­reș­tene din acest sector. În cadrul acțiunii au fost oferite în dar aproximativ 500 de ghioz­dane echipate cu rechizite, de mare folos elevilor care încep școala.

Copiii au fost întâmpinați de părintele protoiereu Valer Ulican la sediul Protoieriei Sector 5 Capitală, unde le‑a oferit darurile și a stat de vorbă cu părinții acestora. Ghiozdanele au fost echipate cu penare, caiete și instrumente de scris, ceea ce a venit ca un adevărat sprijin pentru bugetul acestor familii.

„Imediat după începutul anului bisericesc, care ne amintește de creația lumii, dar și de ieșirea la propovăduire a Mântuitorului Iisus Hristos, Care ne învață să ne iubim unii pe alții, am avut prilejul să ne arătăm dragostea pentru cei defavorizați din Protoieria Sectorului 5 Capitală. Cu câteva zile înainte de noul an școlar am organizat acțiunea social‑filantropică «Sună clopoțelul», în cadrul căreia am oferit aproximativ 500 de ghiozdane unor copii din familii cu posibilități financiare limitate. Ghiozdanele au fost dotate cu toate rechizitele necesare participării în condiții optime la orele de curs. Totodată, parohiile de sector care au școli în apropiere vor continua acțiunea și în aceste instituții, unde vor dărui tot ceea ce au nevoie copiii, chiar și alimente sau îmbrăcăminte adecvată pentru perioada rece a toamnei. Dorim să le oferim și celor mici bucurii sufletești, să vadă că Biserica îi ocrotește”, ne‑a spus părintele protoiereu Valer Ulican.

Protoieria Sector 5 Capitală organizează periodic, în apropierea marilor sărbători din cursul anului bisericesc, acțiuni social‑filantropice pentru persoane nevoiașe. De asemenea, copiii aflați în evidența Biroului de asistență socială al acestei instituții participă la ateliere de creație, cu rol de dezvoltare personală, prin care le sunt stimulate personalitatea și creativitatea celor mici.

„Sunt multe familii defavorizate aflate în evidența Biroului de asistență socială al Protoieriei Sector 5 Capitală și care se bucură de un ajutor dăruit din dragoste. Biserica, școala și familia sunt trei scripeți care trebuie să contribuie la buna formare a copiilor, să fie buni creștini, dar și buni cetățeni ai țării noastre. În decursul anului bisericesc desfășurăm mai multe proiecte social‑filantropice: «Sfântul Nicolae în mijlocul copiilor»; «Bucuria Nașterii Mântuitorului Iisus Hristos»; «Bucuria Învierii». De fiecare dată este un prilej de a ajuta pe cel sărman și să‑i oferim bucurii atât materiale, cât și sufletești. De asemenea, avem și un atelier de creație, intitulat «Sfântul Vasile cel Mare», alcătuit din mai mulți copii de la diferite școli din acest sector. Acest atelier este axat pe dezvoltare personală. Dacă avem copii educați, avem și o societate echilibrată și bine organizată”, ne‑a mai spus părintele protoiereu Valer Ulican.