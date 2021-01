Noul an întâmpinat prin acțiuni social-filantropice

La trecerea dintre ani, voluntarii Paraclisului Catedralei Mântuirii Neamului au vizitat 7 localități din județele Prahova și Ilfov, unde au ajutat în jur de 100 de familii nevoiașe. Aceste acțiuni social-filantropice au fost sprijinite și de preoții care slujesc în aceste localități.

În ultima zi a anului trecut, voluntarii au mers în 5 localități: Belciug, Matița, Zănoaga și Cornurile de Jos, județul Prahova, și în Grădiștea, județul Ilfov. Iar în prima zi a anului 2021 aceștia au vizitat alte două localități - Tamaș și Moara Vlăsiei din județul Ilfov. 100 de familii din cele 7 localități au fost sprijinite de voluntari cu diferite bunuri.

„Nu puteam încheia anul 2020 și intra în 2021 fără a face fapte bune. Și de data aceasta am fost în mijlocul persoanelor aflate în dificultate. Am adus emoție bătrânilor, am transmis un mesaj de încurajare familiilor cu mulți copii, am adus bucurie sufletească tuturor acestor persoane. În multe dintre localitățile vizitate am venit constant pentru a oferi un sprijin repetat. Cunoaștem foarte bine că sunt multe persoane care trebuie ajutate, nevoile lor sunt mari, iar preoții parohi din comunitățile rurale au nevoie de sprijin pentru a-i ajuta. M-au impresionat foarte mult bătrânii, unii dintre ei au plâns, au fost emoții, au fost lacrimi de bucurie. Am fost împreună cu ei la masă înainte de trecerea în noul an, prin aceste bucate care le-am pus pe mesele lor”, ne-a spus Dănuț Prună, coordonatorul voluntarilor Paraclisului Catedralei Mântuirii Neamului.

Până în prezent în cadrul campaniei „Implică-te! Împreună reu­șim mai mult!” au fost oferite daruri în valoare de 370.000 de lei.