Săptămâna copilului, organizată de voluntarii Paraclisului Catedralei Naţionale

Considerând că nu este suficientă o singură zi pentru a-i sărbători pe cei mici, voluntarii de la Paraclisul Catedralei Naționale au desfășurat, pe parcursul întregii săptămâni precedente, numeroase activități dedicate copiilor. Acestea au început de Ziua ­Internaţională a Copilului şi au continuat miercuri, 2 iunie, şi sâmbătă, 5 iunie.

De 1 iunie, voluntarii Paraclisului Catedralei Naționale au sărbătorit Ziua Copilului împreună cu Adriana Ene, realizatoarea emisiunii „Bucuria Poveștilor” de la Radio TRINITAS și TRINITAS TV, și cu cei 20 de copii invitați. Acestora li s-a alăturat artista Ileana Popescu, cunoscută sub numele de scenă Eneli, care a mărturisit: „M-am simțit foarte bine pentru că am dăruit ceva și cred că acesta este sentimentul cel mai frumos. Am fost încântată să mă aflu aici și să le transmit copiilor bucurie, liniște și toate sentimentele pe care le simt eu vizavi de copilărie și de ziua aceasta specială”.

Miercuri, 2 iunie, Centrul European Cultural și de Tineret pentru UNESCO „Nicolae Bălcescu”, în parteneriat cu voluntarii bu­cureş­teni, a organizat un program artistic dedicat celor mici la Centrul de zi pentru recuperarea copiilor cu dizabilități din cadrul DGASPC Sector 4. Alături de voluntari au participat actorul Andrei Iordache, interpreta de muzică populară Roxana Lupu, artista Ileana Popescu, naistul Vasile Răducu, dar și reali­zatoarea emisiunii „Bucuria Poveș­tilor”. Vorbind despre acest eve­ni­ment, Adriana Barbu, reprezentanta Centrului European Cultural și de Tineret pentru UNESCO, a spus: „A fost o zi a bucuriei, a spectacolului, a veseliei, a regăsirii și a socializării. Copiii, alături de pă­rinți, au ascultat povești, au cântat și au dansat. Am stat de vorbă cu părinții, care ne-au mărturisit că sunt fericiți că în sfârșit s-au putut întâlni și cu alte familii”. De asemenea, realizatoarea emisiunilor Radio TRINITAS şi TRINITAS TV, Adriana Ene, a adăugat: „Pentru mine este o onoare fap­tul că îi cunosc pe oamenii aceştia. Îi văd cum își rup din timpul lor pentru a realiza aceste acțiuni sociale care au loc atât în București, cât și în afara oraşului, peste tot prin țară. Ziua de 1 iunie a constituit o ocazie de împlinire a dorinței de a fi și eu, măcar din când în când, voluntar în echipa aceasta minunată, într-o echipă de oameni care dăruiesc atât de mult”.

Săptămâna de activităţi dedicate copiilor s-a încheiat sâmbătă, 5 iunie, când voluntarii Paraclisului Catedralei Naţionale au mers în localitatea Bâra din județul Prahova, unde au organizat o activitate în cadrul căreia a fost susținut un program artistic dedicat atât celor mici, cât și celor mari. Alături de voluntari s-au aflat Adriana Ene, Vasile Răducu, cantautoarea Dana Florian, profesoara Ana Ramona Urjan și o parte din elevele clasei de canto popular a Colegiului Național de Arte „Dinu Lipatti” din București.

Potrivit coordonatorului voluntarilor bucureşteni, Dănuț Prună, acțiunile de acest gen reprezintă o modalitate prin care se aduce bucurie în sufletele copiilor, ei meritând întreaga atenţie a celor mari: „Am desfășurat mai multe activi­tăți dedicate Zilei Internațio­nale a Copilului, transformând această sărbătoare într-o săptămână a copilului. A fost o săptămână de bucurie, în care am răspândit dragoste și afecțiune. Cunoaștem foarte bine că acești copii au stat mult în casă din cauza contextului pandemic, motiv pentru care prin aceste activităţi am dorit să îi readucem la o stare de normalitate”.

La final, toţi cei 120 de copii participanți au primit daruri din partea voluntarilor constând în pachete cu dulciuri și jucării.