Ziarul Lumina Filantropie Un nou autovehicul medical donat Asociației „Sfântul Ștefan cel Mare”-Hârja

Un nou autovehicul medical donat Asociației „Sfântul Ștefan cel Mare”-Hârja

Un articol de: Radu Mihai Sâmbeteanu - 13 Ianuarie 2026

Cu binecuvântarea Înaltpreasfinţitului Părinte Serafim, Mitropolitul ortodox român al Germaniei, Europei Centrale și de Nord, Asociația „Sfântul Ștefan cel Mare”-Hârja, aflată în cadrul Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului, a primit luni, 12 ianuarie, un nou autovehicul medical. Acesta este al doilea autovehicul de acest tip donat asociației românești de către Arhiepiscopia Ortodoxă Română a Germaniei, Austriei și Luxemburgului, consemnează site-ul mitropolia-ro.de.

Finalizarea acestui proiect de donație a avut loc cu binecuvântarea Înaltpreasfinţitului Părinte Mitropolit Serafim, în colaborare cu părintele protopop Ispas Ruja, Protopopiatul Renania de Nord-Westfalia; părintele Dimitrie Ursache, coordonatorul Sectorului social-filantropic eparhial, precum și părintele Klaus Klein, reprezentant al Crucii Roșii Bavareze.

Pe toată perioada sărbătorilor Nașterii Mântuitorului Iisus Hristos, clericii și credincioșii protopopiatului au strâns colecte, dorind să aducă bucurie și nădejde multor persoane aflate în grija asociației. Efortul comun al numeroaselor persoane implicate a făcut posibilă achiziționarea unui microbuz cu opt locuri, având în dotare o rampă specială pentru persoanele aflate în scaun cu rotile, precum și celor cu dizabilități locomotorii.

Autovehiculul va putea facilita accesul beneficiarilor la serviciile medicale și sociale, precum terapii de recuperare, activități educaționale, contribuind în mod real la îmbunătățirea calității vieții copiilor și persoanelor aflate în grija asociației.

 

