Proiectul „Flori pentru mămici”, la Spitalul de Obstetrică‑Ginecologie Ploiești

Voluntarii Asociației Studenților Creștin‑Ortodocși Români (ASCOR), filiala Ploiești, au oferit miercuri, 18 martie, flori și mici daruri mamelor internate și cadrelor medicale care activează în Spitalul de Obstetrică‑Ginecologie din municipiul Ploiești. Activitatea face parte din seria proiectelor dedicate „Lunii pentru viață” și a fost realizată în colaborare cu Sectorul învățământ și activități cu tineretul al Arhiepiscopiei Bucureștilor.

Tinerii ortodocși, coordonați de părintele Gheorghe Marin, slujitor în cadrul instituției medicale, au oferit flori tuturor femeilor.

„Pentru ca dragostea și sacrificiul fiecărei femei să nu fie uitate niciodată, doamnele de la Maternitatea din Ploiești au primit în dar, din partea tinerilor, flori și mici daruri cu specific religios, în aceste zile de primăvară. Am fost primiți cu bucurie și cu dragoste sinceră, iar doamnele au fost încântate de vizita noastră”, a explicat părintele slujitor al spitalului pentru TRINITAS TV.

De asemenea, Gabriel Negescu, inspector eparhial în cadrul Sectorului învățământ și activități cu tineretul, a vorbit despre importanța evenimentelor organizate în această perioadă dedicată vieții: „Sectorul învățământ și activități cu tineretul al Arhiepiscopiei Bucureștilor susține, în această perioadă, astfel de proiecte dedicate bucuriei și vieții. Ne bucurăm să observăm că și în filiala ASCOR Ploiești există asemenea inițiative și felicităm consiliul de conducere, precum și voluntarii care și‑au dedicat timpul pentru a aduce bucurie în Maternitatea din Ploiești”.

În continuare, Cristian Cătălină, președintele ASCOR Ploiești, a subliniat bucuria reflectată pe chipurile mamelor care au primit aceste mici daruri: „Vizita a fost primită cu multă căldură de către mame, care au răspuns inițiativei noastre cu bucurie, emoție și cuvinte sincere de mulțumire. Bucuria lor a arătat încă o dată cât de importante sunt gesturile simple, făcute din inimă, mai ales într‑un spațiu în care sensibilitatea, grija și speranța se împletesc în mod firesc. Pentru multe dintre mămici, întâlnirea cu voluntarii a însemnat nu doar primirea unei flori, ci și un moment de alinare, lumină și întărire sufletească”, a declarat acesta.

În această perioadă, la Spitalul de Obstetrică‑Ginecologie din Ploiești, au loc cursuri prenatale și postnatale gratuite pentru informarea și pregătirea părinților.

Luna dedicată vieții se va încheia prin „Marșul pentru viață”, organizat la nivel național în data de 28 martie 2026.