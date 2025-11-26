Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
„Apostolul românilor”

Repere și idei
Un articol de: Pr. Ciprian Florin Apetrei - 26 Noiembrie 2025

Pentru noi, românii, Sfântul Andrei este Apostolul nostru, pentru că el a adus lumina Evangheliei pe teritoriul ţării noastre. De aceea sărbătoarea lui din 30 noiembrie este o zi de mare bucurie pentru poporul nostru dreptcredincios, care-l cinsteşte ca pe ocrotitorul nea­mului nostru. Această zi în România este sărbătoare naţională bisericească. Sfântul Andrei este considerat Ocrotitorul României, fiind numit şi „Apostolul românilor”.

El era de loc din Betsaida Galileei, fiind fratele Apostolului Petru. Mai întâi a fost ucenic al Sfântului Ioan Botezătorul, la îndemnul căruia urmează lui Hristos. Este martor la minunile săvârşite de Mântuitorul în timpul activităţii Sale şi primeşte cuvintele dumnezeieşti ale Domnului. Este martor al Sfintelor Pătimiri ale Domnului şi mai ales trăieşte bucuria de a-L vedea pe Hristos Domnul înviat. Alături de ceilalţi Apostoli este prezent la Înălţarea Domnului la cer şi primeşte împreună cu ei Harul dumnezeiesc la Cincizecime, când Duhul Sfânt Se pogoară peste ei.

Predică Evanghelia mai întâi în Ţara Sfântă, iar după Sinodul de la Ierusalim, când propovăduirea creştină s-a extins şi faţă de cei de alte neamuri, a propovăduit învăţătura lui Hristos în Bitinia, Bizanţ, Sciţia Minor (Dobrogea de azi), nordul Mării Negre-Sciţia, Tracia, Macedonia, The­ssalia, Peloponez, ajungând până în Patra, unde suferă moarte martirică prin răstignirea cu capul în jos.

Misiunea Sfântului Apostol Andrei pe teritoriul de astăzi al României din urmă cu două milenii arată vechimea creştinismului la noi şi mai ales originea apostolică a Ortodoxiei româneşti. El ne cheamă să descoperim bucuria curată și sfântă exprimată de cuvintele sale: „Am găsit pe Mesia!”

Această veste bună pe care ne-a adus-o Sfântul Apostol Andrei ne îndeamnă pe toţi să zidim în inimile noastre piatra cea din capul unghiului, care este cuvântul Domnului nostru Iisus Hristos, pentru a dobândi mântuirea sufletelor noastre.

Cei care L-am primit pe Mesia, Domnul nostru Iisus Hristos, prin apostolatul Sfântului Andrei, îl cinstim în mod deosebit de sărbătoarea lui şi facem acest lucru cu bucurie, pentru că prin propovăduirea lui am primit Evanghelia mântuirii.

Noi, românii, anul acesta de sărbătoarea lui îl putem cinsti în Catedrala Naţională, aflată sub ocrotirea sa şi mai ales să ne închinăm cinstitelor sale moaşte cântând: „Cel ce eşti întâi chemat între Apostoli şi lui Petru frate adevărat, Stăpânului tuturor, Andreie, roagă-te pace lumii să dăruiască şi sufletelor noastre mare milă”.

 

