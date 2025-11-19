Cum postim?

Suntem în prima săptămână a Postului Crăciunului şi evident că ai noştri creştini se întreabă cum trebuie să postească. În primul rând, postul nu se referă doar la partea alimentară, ci mai ales la cea spirituală.

Când vorbim de post, gândul nostru se duce la partea alimentară şi apoi la sensul duhovnicesc al acestuia. Postul alimentar este strâns legat de cel duhovnicesc, pentru că prin renunţarea la alimentele de dulce trupul este pregătit pentru a merge, prin rugăciune şi pocăinţă, pe calea duhovnicească a postului.

În rândurile următoare vom vedea modul în care trebuie să postim din punct de vedere alimentar, potrivit „Anuarului liturgic şi tipiconal - 2025”, care însumează în paginile sale rânduiala tipiconală a Bisericii noastre din fiecare zi a anului bisericesc.

La 14 noiembrie, care anul acesta a fost prima zi a Postului Crăciunului, după cum prezintă rânduiala liturgică a zilei, „Anuarul liturgic şi tipiconal - 2025” precizează modul în care trebuie să se postească în cele șase săptămâni ale acestui post.

De la început, se menționează că, în fiecare săptămână a Postului Naşterii Domnului, trebuie „să păzim trei zile, postind fără untdelemn (ulei) şi vin: luni, miercuri şi vineri, până la Ceasul al nouălea din zi (ora 15:00). Iar dacă se va întâmpla vreun sfânt cu Doxologie mare în zilele de miercuri sau vineri, se face dezlegare la untdelemn şi vin şi mâncăm o dată în zi”. În cazul în care cinstirea unui „sfânt cu Doxologie mare cade luni, marţi sau joi”, se face dezlegare la peşte „până la 20 decembrie”.

„Anuarul liturgic şi tipiconal - 2025” face următoarea precizare: „Deşi nu este menţionat de Tipicul Mare, în unele Biserici Ortodoxe a prevalat obiceiul de a nu se mânca peşte nici în intervalul 15-20 noiembrie”.

Conform rânduielii tipiconale, dacă este „hramul unui sfânt, atunci se face dezlegare la peşte, untdelemn şi vin în orice zi ar cădea. De se va întâmpla miercuri sau vineri un praznic mare (cu cruce roşie: 21 şi 30 noiembrie, precum şi 6 decembrie sau hramul bisericii), dezlegăm la peşte, untdelemn şi vin. Sâmbetele şi duminicile mâncăm peşte, până la 19 decembrie. Din ziua de 20 decembrie până în ziua Naşterii Domnului (25 decembrie, exclusiv), chiar de va fi sâmbătă sau duminică sau sfânt cu Doxologie, nu mâncăm peşte”.

Acesta este modul de a ține postul alimentar, însă cel mai important este postul duhovnicesc, la care ajungem prin asceză unită cu rugăciunea şi faptele bune. Să punem mai puţin accent pe partea alimentară a postului (pe care să o împlinim conform rânduielii Bisericii Ortodoxe Române) şi să insistăm mai ales asupra aspectului spiritual al acestuia şi aşa vom fi pe calea dreaptă a postirii ce ne duce la bucuria îngerească a Naşterii Domnului în Betleemul Iudeei.