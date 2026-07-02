Dicționar teologic: anafură, anaforniță, antifon

ANAFURĂ (var. ANAFORĂ; lat. anafora)

Pâinea sfințită, tăiată în formă de cubulețe, ce se împarte credincioșilor la sfârșitul Sfintei Liturghii, după ce s-au miruit.

Ea se mai numește și antidor (ἀντίδωρον, τό - antidoron - în loc de dar). Despre aceasta spune Sfântul Simeon al Tesalonicului: „Iară antidorul este pâine sfințită, care se face din acea prosforă (prescură) din care se scoate Agnețul, care se jertfește și se face Trupul Domnului. Antidorul (anafura) se dă în locul darului celui mare al Înfricoșatei Cuminecături (Împărtășanii), căci nu toți credincioșii sunt vrednici a se împărtăși”. Despre pregătirea anafurei, Liturghierul conține următoarele indicații tipiconale: „Anafura se taie din prescura din care s-a scos Sfântul Agneț. Dacă sunt credincioși mulți și nu ajunge numai o prescură, se poate tăia și prescura a doua, din care s-a scos părticica întru cinstea și pomenirea Preasfintei Născătoare de Dumnezeu. Drept aceea, aceste două prescuri se cade să fie întregi și mai mari, iar nu numai peceți, chibzuind astfel preotul ca să ajungă pentru anafură”.

Anafura se taie după ce s-au pregătit Darurile și se așază pe anaforniță. Ea se sfințește în timpul Axionului, când preotul ia vasul cu anafură, face cu el semnul Sfintei Cruci îna­intea Sfântului Disc și a Sfântului Potir, zicând: „Pentru rugăciunile Născătoarei de Dumnezeu, binecuvântează, Doamne, pâinea aceasta, anafura sfinților Tăi”.

Anafura nu este un „înlocuitor” al Sfintei Împărtășanii, căci nimic nu se poate da în locul lui Hristos prezent euharistic, ci ea este un simbol al comuniunii noastre cu pleroma Bisericii.

Se oferă credincioșilor pe nemâncate, pentru că ea este sfințită la Sfânta Liturghie, după prefacerea Darurilor.

Tot anafură este și pâinea numită „Paști”, binecuvântată și stropită cu vin, care se dă credincioșilor în Duminica Învierii, de preferat după Împărtășanie (la slujba de noapte).