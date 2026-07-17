Dicționar teologic: doxologie, dveră, ectenie

ECTENIE (gr. ektenis - rugăciune prelungită, stăruitoare) Grupare de stihuri, intonate de preot sau diacon în stil recitativ, la care cântărețul sau corul răspund: Doamne miluiește, Dă Doamne, Ție, Doamne. Ectenia se mai numește: a. sinapsă (sinapsis - legătură, unire), căci unește într-o singură rugăciune mai multe cereri; b. eirinikai (en e­i­­­rini - cu pace), cuvânt care introduce ectenia mare și în cuprinsul căreia se găsesc cereri de pace; c. diakonikai (diakon - diacon), pentru că erau rostite, la început, numai de diaconi. Ecteniile sunt de origine apostolică (sec. I), folosirea lor în cult fiind atestată de Sfântul Iustin Martirul și de Tertulian (sec. al II-lea), de Sfântul Ioan Gură de Aur și Fericitul Augustin (sec. al IV-lea), de Sfântul Chiril al Ierusalimului (sec. IV-V) etc. După conținutul lor, ecteniile se împart în: ectenie mare (14 stihuri, la care se mai adaugă, în unele cazuri, stihuri speciale), ectenie mică (4 stihuri), ectenia întreită (8 stihuri), ectenia cererilor (6 stihuri), ectenie de mulțumire. Ecteniile se încheie cu un ecfonis rostit de preot sau episcop. Ectenia exprimă esența Bisericii care unește pe toți membrii ei în trupul său mistic, prin rugăciune. Ea este simbol al rugăciunii unite: „Faceți rugăciuni, cereri, mulțumiri pentru toți oamenii: pentru împărați, pentru toți care sunt în dregătorii” (1 Tim. 2, 1). Ectenia este una dintre formele cele mai vechi ale rugăciunii și cea mai importantă, deoarece arată caracterul universal al cultului și al Bisericii, cuprinzând pe membrii ei de orice stare, cultură religios-morală și cu orice nevoi spirituale și materiale. Cererile ecteniilor se disting prin inteligibilitate și scurtime. Ele se întâlnesc la toate slujbele divine.