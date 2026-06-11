Dicționar teologic: sinaxar, sfeșnic, solee

SFEȘNIC (slav. svetniku)

Suport de metal sau marmură, în formă cilindrică, cu un suport rotund în partea de jos, în partea superioară a lui așezându-se lumânări.

Sfeșnicul poate avea unul sau mai multe brațe, fiecare dintre aceste modele având un simbolism aparte. Astfel, sfeșnicul cu o singură lumânare - primikirion - închipuie unitatea Sfintei Treimi; sfeșnicul cu două lumânări - dikirion - simbolizează cele două firi ale lui Hristos; sfeșnicul cu trei lumânări - trikirion - ne aduce aminte de cele trei Persoane ale Sf. Treimi; sfeș­nicul cu șapte lumânări semnifică cele șapte daruri ale Duhului Sfânt; iar sfeșnicul cu douăsprezece lumânări ne aduce aminte de cei 12 Apostoli ai Mântuitorului Hristos.

Atunci când arhiereul slujește la Sfânta Liturghie, acesta folosește pentru a binecuvânta poporul un sfeșnic cu două brațe, numit dicher, și un altul cu trei brațe, numit tricher.

Pe lângă sfeșnicele portabile, în fața icoanelor împărătești de pe catapeteasma Sfântului Altar, în fiecare biserică ortodoxă, stau două sfeșnice mari, fiecare, de regulă, cu câte trei brațe, ce poartă numele de sfeșnice împărătești.