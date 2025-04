Lumina de Duminică, un ziar pentru toate vârstele

La 7 februarie 2005, la Iași, cu binecuvântarea, susținerea și îndrumarea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel (pe atunci Mitropolit al Moldovei și Bucovinei), vedea lumina tiparului cel dintâi număr al Ziarului Lumina, prezentat ca „primul cotidian creștin din România”, ce avea să apară în formă tipărită și online, propunându-și să redea, într-o manieră onestă și profesionistă, informații despre viața Bisericii Ortodoxe Române, dar și - mai ales - despre teologia și spiritualitatea ortodoxă în general. Câteva luni mai târziu (la data de 16 octombrie 2005), cotidianului i s-a adăugat și un supliment săptămânal, Lumina de Duminică, cuprinzând, pe lângă știrile și articolele teologice specifice, inclusiv explicații pe tema pericopelor apostolice și evanghelice ale duminicii, editoriale teologice ample, fragmente din lucrări duhov­nicești, patristice și academice despre credință, cuvinte ale ierarhilor etc. Ulterior, Lumina Educației, supliment al Ziarului Lumina pe teme legate de învățământul religios și teologic, a apărut ca o frumoasă și necesară completare a întregului demers misionar. Devenind, după 2007, ziarul oficial al Patriarhiei Române, primul cotidian creștin din România, parte a Centrului de Presă Basilica, apare neîntrerupt, zi de zi, de două decenii, prin strădania nume­roșilor jurnaliști și colaboratori care-L mărturisesc pe Dumnezeu în paginile acestei publicații, mereu în duh de responsabilitate, dreaptă socoteală și corectitudine teologică. Citit de către membrii unor numeroase și variate comu­nități (instituții academice, parohii, dar și ministere și alte insti­tuții guvernamentale etc.), ziarul își continuă povestea, rămânând o frumoasă și autentică mărturie a continuității unei misiuni asumate ferm de către Patriarhia Română: aceea a propovăduirii credinței creștin-ortodoxe, în duhul ei autentic, în fața unei lumi însetate de adevăr și de sens.

Am crescut împreună cu Ziarul Lumina. În primii ani ai apariției ziarului (2008-2009), fiind elevă în liceu, participam la olimpiadele de religie și visam să studiez Teologia, pentru a deveni profesoară de religie - ceea ce, ulterior, am și reușit, cu voia Domnului. Căutam să învăț cât mai mult despre credință, începusem să citesc Biblia, precum și cărți teologice, la recomandarea unor preoți duhovnici și profesori de religie. Însă, pe lângă toate acestea, un rol decisiv, în acei ani ai căutărilor mele duhovnicești, l-au avut emisiunile teologice de la Radio Trinitas și articolele Ziarului Lumina pe care-l citeam online cu încredere, zi de zi, înainte să plec sau când mă întorceam de la școală. Îmi amintesc cu mult dor bucuria spirituală și curiozitatea intelectuală care mă îndemnau să citesc tot mai mult din Lumina: despre minunile și cuvintele Domnului nostru Iisus Hristos, despre vieți ale sfinților, dar și gânduri ale duhovnicilor contemporani despre iubirea Mântuitorului nostru drag, Cel mărturisit în paginile acestui ziar, în felurite moduri, în stiluri diferite de scriere, dar mereu în același spirit al iubirii curate. Îmi amintesc cu multă claritate cum, într-un articol, am citit despre dialogul dintre Hristos și Pontius Pilat și despre cum Pilat L-a întrebat „ce este adevărul?” chiar pe Însuși Adevărul ipostatic... iar altă dată, într-o frumoasă zi de duminică, cu sufletul plin de bucuria Sfintei Liturghii recent încheiate, am deschis online paginile săptămânalului Lumina de Duminică și am găsit un text superb al teologului și filosofului Paul Evdokimov - un text meditativ pe tema libertății creștine și a modului în care Hristos, în iubirea și delicatețea Lui, ne respectă libertatea de a-I deschide sau nu ușa inimii. Acela a fost momentul în care l-am descoperit pe Paul Evdokimov și mi-am dat seama că trebuie să-i citesc întreaga carte din care făcea parte fragmentul publicat în ziar (era vorba despre „Vârstele vieții spirituale”, prima lucrare a lui Evdokimov pe care am parcurs-o).

Mai târziu, fiind studentă în anul I la Teologie, am scris eu însămi primele mele două articole în Ziarul Lumina: erau texte foarte scurte, destinate rubricii „Înțelep­ciune biblică” (reflecții personale pe marginea unor versete), texte pe care le-am scris cu bucuria ino­centă a studentei de 18-19 ani atunci, pentru că mi se oferea șansa atât de onorantă de a-L mărturisi pe Domnul în paginile unei publicații oficiale a Patriarhiei, unde scriau atâția părinți duhovnicești și teologi care-mi formaseră sufletul în adolescență. „Furtuna este realitatea, dar Adevărul este Hristos”, se intitula primul meu text publicat aici.

Ce-i dorim ziarului Lumina de Duminică la acest moment jubiliar?

1.000 de ediții săptămânale însumează 20 de ani. Vârsta de 20 de ani este, pentru oameni, un prag al maturității, al creșterii în discernământ și în responsabilitate (vezi, de exemplu, Numerii 14). Iar într-un mod similar cu etapele de creștere ale oamenilor cresc și comunitățile, echipele. Echipa unui ziar cu experiență jurnalistică va fi chiar mai matură, mai înțeleaptă și responsabilă decât oricând până acum.

Prin rugăciunile și sprijinul fiecăruia dintre noi (cititori și/ sau colaboratori), echipa Ziarului ­Lumina va reuși, la două decenii de existență, să-și continue cu per­severență și curaj misiunea de mărturisire a credinței, de prezentare corectă a infor­mațiilor și de îndrumare duhovnicească a căutătorilor de adevăr și de lumină.

Într-un moment în care mulți, tot mai mulți instrumentalizează credința creștină în scopuri contrare esenței acesteia - oameni și organizații care, „având înfăți­șarea adevăratei credințe, tăgăduiesc puterea ei” (II Timotei 4, 5) -, echipa Ziarului Lumina va promova mereu valorile creștine autentice, nepervertite, valorile creștine a căror trăire are ca unic scop suprem comuniunea cu Hristos. Într-o societate în care pseu­doștiința și formele eretice, sincretice de religiozitate de tip New Age tind să ia locul credinței, autorii de articole din Ziarul Lumina vor păstra mereu dreapta socoteală, arătându-le cititorilor cum se diferențiază grâul de neghină, cum se delimitează adevărul lui Hristos față de ideologii, cum se merge pe calea cea corectă, departe de extremismele eretice și contrare libertății celei întru Ortodoxie. „Nu te abate nici la dreapta, nici la stânga, ține piciorul tău departe de rău” (Prov. 4, 27), ne îndeamnă Sfânta Scriptură la echilibru și la discernământ duhovnicesc.

Cu aceste gânduri și amintiri despre rolul Ziarului Lumina în informarea și creșterea noastră spirituală, să ne rugăm pentru ca autorii acestei publicații creștin-ortodoxe de reală calitate să re­ușească în continuare:

- mărturisirea credinței, cu iubire și curaj, în moduri accesibile cititorilor de astăzi;

- prezentarea fidelă a frumu­se­ții teologice, liturgice și du­hov­­ni­cești din paginile unor lu­crări ale părinților de ieri și de astăzi;

- promovarea valorilor creștine autentice și îndrumarea publicului ortodox în a le re­cunoaște și diferenția de orice surogat ideologic;

- păstrarea unei atitudini ecumenice și deschise dialogului în iubire;

- transmiterea corectă, cu pro­fe­sio­­nalism și deontologie, a in­formațiilor referitoare la Biserica Ortodoxă Română și la viața religioasă creștină în general.

Așa să ne ajute Dumnezeu, ­întru mulți ani!