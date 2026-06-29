Sub semnul crucii

Crucea este, în înțeles material, lemnul pe care S-a răstignit Mântuitorul Hristos. În sens spiritual, crucea presupune un mod de existență. Departe de-a fi un simplu automatism, să-ți faci cruce înseamnă să conștien­tizezi că mântuirea vine din moartea pe Cruce a Mântuitorului Hristos.

Îți faci cruce atunci când te rogi, când treci pe lângă o biserică, când intri și când ieși din ea, când simți nevoia ajutorului divin și când vrei să-I mulțumești lui Dumnezeu pentru ceea ce ți-a dat.

E un gest fundamental, pe care îl face orice credincios. Valoarea lui e cu atât mai mare cu cât este făcut în public de către o celebritate, care se constituie astfel drept un model de smerenie. Iar uneori sunt sute de mii și chiar milioane de oameni care văd asta.

Vorbesc, desigur, despre sportivi.

De-a lungul carierei sale excepționale, Simona Halep, fosta lideră mondială la tenis, obișnuia să-și facă cruce înainte de fiecare meci și uneori și în timpul pauzelor dintre game-uri.

Ștefan Târnovanu, portarul echipei de fotbal FCSB, își face cruce înainte de fluierul de start și la pauza fiecărui meci.

Radu Drăgușin, fundaș al echipei naționale, este cunoscut pentru faptul că își face cruce de fiecare dată când pășește pe gazon, înainte de a începe un meci. Gestul său a devenit o imagine iconică pentru suporteri, fiind o marcă a credinței și concentrării sale pe teren.

Gimnastul Marian Drăgulescu, vicecampion olimpic, de 8 ori campion mondial și de 9 ori campion european, a mărturisit că își face cruce ori de câte ori trece pe lângă o biserică, e un obicei care i-a rămas din copilărie.

Medaliata olimpică și mondială, gimnasta Larisa Iordache, obișnuia să își facă semnul crucii înainte de a-și executa exercițiile la aparate, o imagine devenită emblematică și un obicei pe care aceasta îl respecta cu sfințenie în marile competiții.

Marius Cozmiuc, unul dintre cei mai titrați canotori, e recunoscut pentru credința sa, vorbind cu emoție despre importanța rugăciunii și a credinței în depășirea momentelor grele din sport.

Despre Nicolae „Nick” Negumereanu, reprezentant de top al României în UFC (Ultimate Fighting Championship), se știe că este un sportiv foarte credincios, care își face mereu cruce înainte de intrarea în luptă.

Și Cătălin Moroșanu, fostul mare kickboxer din circuitele K-1 și Superkombat, își făcea semnul crucii înainte de primul gong, mărturisind că acest lucru îi conferă o concentrare spirituală.

La fel ca el, Benny Adegbuyi, un alt nume de referință din Glory Kickboxing, își exprimă public recunoștința și credința prin semnul crucii înainte și după meciuri, lucru valabil și pentru Ion Pascu, veteranul MMA-ului românesc (Mixed Martial Arts), Alin Chirilă și Aurel Pîrtea, luptători activi în același sport, Mihai Nistor, boxer român de categorie grea, sau Alin Alexuc-Ciurariu, de la greco-romane, multiplu medaliat european și mondial, care respectă cu sfințenie acest ritual înainte de începerea fiecărei perioade regulamentare.

În fine - fără a epuiza lista -, David Popovici, multiplul campion olimpic și mondiali și deținător de recorduri, a fost adesea văzut făcându-și semnul crucii înainte de startul probelor.

Și, cu voia dvs., pentru că suntem în plin Campionat Mondial de fotbal, Lionel Messi, poate cel mai mare jucător al tuturor timpurilor, își face cruce după fiecare din nenumăratele lui goluri.