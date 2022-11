Atac cibernetic asupra Parlamentului European

Data: 28 Noi, 2022

Un grup pro-Kremlin a revendicat un atac cibernetic de tip DDoS (Distributed Denial of Service) asupra site-ului Parlamentului European, după ce europarlamentarii au desemnat Rusia drept stat care sponsorizează terorismul, a informat preşedinta instituţiei, Roberta Metsola. „Experţii noştri IT fac faţă şi ­­ne protejează sistemele. Şi asta ­după ce am proclamat Rusia drept stat sponsor al teroris­mului. Răspunsul meu: Slava Ukrainî! (glorie Ucrainei)”, a continuat ea. (C. Z.)