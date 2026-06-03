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Măsuri de siguranță pe litoral

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Data: 09 Iunie 2026

Pentru ca litoralul să fie în siguranţă, Ministerul Apărării Naţionale şi Ministerul Afacerilor Interne vor intensifica, pe perioada verii, misiunile de cercetare şi recunoaştere a eventualelor pericole, a anun­țat preşedintele Nicuşor Dan sâmbătă, la Constanța, la finalul unei şedinţe de lucru în care a fost analizat incidentul provocat de dronele marine ucrainene care au explodat în port şi în largul mării. De asemenea, pentru a creşte securitatea la Marea Neagră, România aşteaptă o suplimentare de echipamente din partea NATO. (C.Z.)

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