După o investigație care a durat patru ani, Consiliul Concurenţei a ajuns la concluzia că cele 10 bănci participante la stabilirea ROBOR şi-au coordonat comportamentul printr-un schimb de informaţii
Măsuri de siguranță pe litoral
Pentru ca litoralul să fie în siguranţă, Ministerul Apărării Naţionale şi Ministerul Afacerilor Interne vor intensifica, pe perioada verii, misiunile de cercetare şi recunoaştere a eventualelor pericole, a anunțat preşedintele Nicuşor Dan sâmbătă, la Constanța, la finalul unei şedinţe de lucru în care a fost analizat incidentul provocat de dronele marine ucrainene care au explodat în port şi în largul mării. De asemenea, pentru a creşte securitatea la Marea Neagră, România aşteaptă o suplimentare de echipamente din partea NATO. (C.Z.)