O mână de ajutor pentru copiii cu dizabilități din Deltă

Data: 19 Ianuarie 2023

Un centru de recuperare aflat pe un hotel plutitor oferă, în această perioadă, servicii gratuite copiilor cu dizabilități din familii defavorizate din Delta Dunării. Inițiativa de a cumpăra hotelul plutitor şi a-l transforma în centru de recuperare itinerant a fost a Fundaţiei Sera, care speră ca activitatea acestuia să continue cu finanţare europeană prin Programul Operaţional de Incluziune şi Demnitate Socială.

Lansat la apă în septembrie 2021, la Mahmudia, dar scufundat în luna următoare, din cauza scăderii Dunării, centrul plutitor a fost scos la suprafaţă şi reparat, iar în urmă cu aproape un an a fost redat în folosinţă, în beneficiul a peste 100 de copii cu dizabilităţi care au fost tratați de atunci.

„Am început cu portul Măcin, apoi am ajuns în portul Isaccea, unde am rămas foarte puţin, am mers în portul Mahmudia, în Tulcea, în Măcin, iar acum am revenit prin Isaccea la Tulcea”, a povestit kinetoterapeuta Laura Albu itinerarul din ultimul an al centrului.

Mama unuia din beneficiarii serviciilor de recuperare, Florentina Ceacâru, vorbeşte despre problemele copilului ei de 18 ani, care are tetrapareză spastică, epilepsie, întârziere în dezvoltare, şi spune că este demoralizată de sistemul de protecţie oferit de stat. „Uneori, suntem umiliţi. Oamenii ar trebui să empatizeze mai mult cu noi”, a spus ea, pentru Agerpres.

O sprijină o altă mamă. „Copilul meu are retard neuropsihomotor, după un accident rutier. (…) Cu multă muncă am progresat 15%. Până când nu ai o persoană cu dizabilităţi (în familie, n.r.), nu înţelegi prin ce trecem”, afirmă Violeta Ciprian.

Amândouă spun că serviciile oferite gratuit de centru reprezintă o mână de ajutor nesperată. (C. Z.)