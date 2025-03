Reguli stricte de vânzare a produselor tradiționale de Paști

Data: 20 Martie 2025

Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor (ANSVSA) a anunțat că va desfăşura, în perioada premergătoare sărbătorilor pascale, controale tematice la comer­cianții din toată țara și le-a reamintit acestora regulile privind siguranţa alimentelor pe care trebuie să le respecte pentru a preveni orice risc de apariție a toxiinfecţiilor alimentare.

Verificările vor fi realizate în perioada 19 martie - 19 aprilie de către medicii veterinari din cadrul Direcţiilor Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor (DSVSA) judeţene şi circumscripţiilor oficiale. Controalele vizează respectarea normelor de siguranţă alimentară în pieţe, abatoare, centre de sacrificare temporare, în unităţi de vânzare cu amănuntul etc.

ANSVSA atenționează că sacrificarea mieilor trebuie realizată doar în abatoare autorizate sau în centre de sacrificare temporare. Funcţionarea centrelor temporare va fi permisă în perioada 9-19 aprilie. Carnea de miel va fi comercializată numai dacă are certificat sanitar-veterinar şi dacă este marcată cu o ştampilă rotundă, conţinând indicativul judeţului şi un cod numeric atribuit de DSVSA.

Reguli stricte sunt şi pentru ouă, lapte și produse lactate, pește, dar și pentru alte produse tradiţionale precum cozonacii etc., care trebuie comercializate în spaţii autorizate, în condiţii de temperatură şi igienă corespunzătoare, și etichetate cu ­informaţii despre produs, producător, data obţinerii și a expirării etc. „ANSVSA îndeamnă consumatorii să achiziţioneze produse alimentare doar din surse autorizate şi să verifice marcajele de conformitate pentru siguranţa lor alimentară”, notează instituția. (C. Z.)