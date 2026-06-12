Organizațiile media cer compensații companiilor de AI

Aproximativ 30 de companii media europene şi americane s-au alăturat coaliţiei Standards for Publisher Usage Rights (SPUR), cofondate de BBC, Financial Times, Guardian Media Group, Sky News, Telegraph Media şi grupul belgian Mediahuis, pentru a fi mai puternice în faţa inteligenţei artificiale şi a obține o compensaţie echitabilă pentru conţinutul oferit de grupurile lor, relatează AFP. Printre noii membri se numără grupurile franceze CMA Media şi SIPA Ouest-France, compania elveţiană Ringier şi mai multe instituţii media canadiene, între care The Globe and Mail, postul public de radio CBC/Radio-Canada şi La Presse.

„A venit momentul pentru un «New Deal» între editori, platforme şi autorităţile publice, bazat pe o partajare echitabilă a valorii şi pe apărarea unui jurnalism fiabil şi independent”, a declarat Jean-Christophe Tortora, directorul general adjunct al CMA Media, la Congresul Asociaţiei Mondiale a Editorilor de Presă de la Marsilia, Franța. Anunţul a încheiat cele trei zile ale evenimentului marcat de profunda îngrijorare a sectorului media cu privire la sustenabilitatea modelului său economic în era inteligenţei artificiale.

Coaliţia SPUR se bazează pe ideea că produsele jurnalistice realizate de instituţiile media cu costuri mari trebuie să fie compensate în mod echitabil de către companiile de inteligenţă artificială.