UE: Acces „progresiv şi gradual“ al minorilor la social media

Data: 20 Iulie 2026

O echipă de experţi consultați de Comisia Europeană a recomandat interzicerea conturilor de social media pentru copiii sub 13 ani în întreaga Uniune, accesul urmând a fi permis doar sub supravegherea părinţilor sau în cazul unor proiecte educaţionale, indică un raport prezentat săptămâna trecută la Bruxelles. Șefa executivului european va prezenta legislația în acest sens în toamna acestui an.

Uniunea Europeană are în vedere instaurarea unui acces „progresiv şi gradual” al copiilor şi adolescenţilor la platformele online, pentru a-i proteja contra riscurilor, aşa cum au recomandat experţii mandataţi de Comisia Europeană, transmit AFP şi DPA. „Copilăria este o perioadă extraordinară şi delicată pentru dezvoltarea creierului. Şi în timpul acestei etape, copiii au nevoie de timp în lumea reală, pentru a se juca, pentru a lega prietenii, pentru a face erori, pentru a-şi construi personalitatea, înainte ca un algoritm să facă asta în locul lor”, a declarat preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen. „Iată de ce trebuie să avem în vedere un acces progresiv şi gradual, pentru diferite categorii de vârstă”, la social media şi la alte platforme online ce prezintă riscuri pentru minori, a explicat şefa executivului UE, adăugând că va prezenta propuneri legislative „după vară”.

În rândul statelor membre, numeroase ţări, precum Franţa, Spania, Grecia, Danemarca, Austria şi Suedia, sunt deja pe cale de a pune în practică ori au în vedere restricţii la accesul la social media pentru minori. Subiectul nu întruneşte unanimitatea, Estonia opunându-se interdicţiilor, în timp ce alte ţări membre UE încă nu s-au pronunţat.

Echipa de experţi care a elaborat raportul a fost prezidată de epidemiologul francez Maria Melchior şi de profesorul universitar german Jörg Fegert, expert în psihiatria copilului. Aceştia au propus: interzicerea, la nivelul UE, a accesului pentru copiii sub 13 ani la social media şi alte servicii online, inclusiv la asistenţii bazaţi pe inteligenţă artificială, cu excepţia unor perioade limitate sub supravegherea unui părinte sau a unui cadru didactic; autorizarea accesului minorilor între 13 şi 18 ani la platforme ce au implementat un sistem eficace de verificare a vârstei şi care au demonstrat că sunt sigure prin concepţie, de exemplu, suprimând funcţiile care dau dependenţă; ţările UE vor fi libere să introducă interdicţii la nivel naţional pentru minorii care au împlinit vârsta de 13 ani.

Protecţia online a copiilor este una dintre priorităţile celui de-al doilea mandat al preşedintei Comisiei, Ursula von der Leyen. Și Irlanda, care deţine până în decembrie preşedinţia prin rotaţie a Consiliului UE, susține reglementările și pledează pentru o abordare la nivel european privind verificarea vârstei utilizatorilor. (C.Z.)