Forma actualizată a proiectului Legii salarizării pentru personalul plătit din fonduri publice a fost publicată vineri pe site-ul Ministerului Muncii. Proiectul a fost prezentat și partidelor politice care s-au
Urmări ale furtunilor de duminică
În urma furtunilor severe înregistrate duminică, zeci de locuințe și străzi au fost inundate în 31 de localităţi din 16 judeţe, iar circulaţia rutieră pe DN 1 (Prahova), DN 71 (Dâmboviţa), DN 17A (Suceava) şi DN 24F (Vaslui) a fost afectată din cauza apei, aluviunilor şi copacilor căzuţi pe carosabil, informează Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă. Forțele de intervenție au acționat pentru îndepărtarea elementelor de construcţie desprinse de la 19 acoperişuri și degajarea a 187 de copaci şi 6 stâlpi de electricitate prăbuşiţi, fiind avariate 98 de autovehicule. Pagubele cele mai importante au fost înregistrate în Bușteni, Prahova, unde o viitură formată pe DN 1 a surprins 30 de autoturisme. (C.Z.)