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Urmări ale furtunilor de duminică

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Data: 21 Iulie 2026

În urma furtunilor severe înregistrate duminică, zeci de locuințe și străzi au fost inundate în 31 de localităţi din 16 judeţe, iar circulaţia rutieră pe DN 1 (Prahova), DN 71 (Dâmboviţa), DN 17A (Suceava) şi DN 24F (Vaslui) a fost afectată din cauza apei, aluviunilor şi copacilor căzuţi pe carosabil, informează Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă. Forțele de intervenție au acționat pentru îndepărtarea elementelor de construcţie desprinse de la 19 acoperişuri și degajarea a 187 de copaci şi 6 stâlpi de electricitate prăbuşiţi, fiind avariate 98 de auto­vehicule. Pagubele cele mai importante au fost înregistrate în Bușteni, Prahova, unde o viitură formată pe DN 1 a surprins 30 de autoturisme. (C.Z.)

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