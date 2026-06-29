Wikipedia refuză utilizarea AI în editare

Enciclopedia online Wikipedia se opune folosirii inteligenţei artificiale (AI) în procesul de editare a articolelor prezentate pe platforma sa, a anunţat coordonatorul acesteia, Jimmy Wales, pentru că „nu are suficientă încredere” în această tehnologie, relatează AFP. „Este greu să ştim cum va arăta AI peste 25 de ani”, însă problema „halucinaţiilor” pe termen scurt „rămâne încă extrem de gravă pentru Wikipedia”, care are ambiţia să adune pe aceeaşi platformă cunoştinţele planetei cu ajutorul contribuţiilor libere ale milioanelor de voluntari, a adugat Wales.

Wikipedia depune eforturi să limiteze rolul AI în funcţionarea sa, însă inteligenţele artificiale se hrănesc cu conţinutul enciclopediei online pentru a răspunde întrebărilor utilizatorilor lor. În pofida „unei scăderi cu 8% a traficului uman”, din cauza concurenţei AI-urilor, „am constatat o creştere a traficului”, pe fondul creşterii puternice a vizitelor roboţilor AI, subliniază coordonatorul enciclopediei online, înfiinţată în 2001 împreună cu Larry Sanger şi care se află între cele zece cele mai folosite site-uri din lume. Această scădere a frecventării este „semnificativă, dar nu dezastuoasă”, susţine Jimmy Wales, deoarece Wikipedia se bazează pe donaţii, nu pe trafic.