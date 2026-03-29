Când corectitudinea politică ucide

Adesea m-am întrebat care a fost păcatul lui Pilat. Și da, Pilat a fost politic corect. După visul tulburător al soției sale, se teme să-L condamne pe Hristos. Nu pentru că ar fi înțeles taina dumnezeirii Lui, ci pentru că simte că intră într-o zonă periculoasă. Le spune acuzatorilor: Judecați-L voi după legea voastră. Aceasta e o încercare elegantă de retragere, un transfer de responsabilitate. O primă formă de corectitudine politică: să nu te implici într-un conflict sensibil. Dar evreii nu cedează. Îl amenință că îl vor pârî Cezarului. Situația devine brusc explozivă politic. Un Om care se autonumește Împărat într-o provincie romană? Asta înseamnă tulburare de ordine publică, risc de revoltă, suspiciune de trădare. Nu mai conta care Împărăție, ci contau stabilitatea, funcția și cariera. Adevărul devine secundar. Imaginea era totul. Pentru a arăta că ia măsuri, Pilat hotărăște o biciuire severă a Celui care îndrăznește să uzurpe autoritatea împăratului roman. Un nou compromis. Poate pedeapsa fizică Îl va potoli pe Acesta care Se crede egal cu Cezarul. Poate mulțimea, văzându-L plin de răni, se va înmuia. O soluție mediană. Nici achitare, nici răstignire, ci doar un gest politic corect. Dar lucrurile scapă de sub control. Instigați de sinedriu, cei adunați în fața palatului strigă și mai abitir: „Răstignește-L!”. Iar Pilat, pentru a treia oară, alege varianta sigură. Se spală pe mâini. Gest procedural impecabil, dar moralmente devastator. Se declară nevinovat de sângele Celui Drept. Își salvează poziția. Își păstrează echilibrul politic și își pierde sufletul. În acea clipă, neutralitatea lui devine dinamita de la temelia adevărului. Și mai există o decizie, poate cea mai subtilă, la fel de „politic corectă”. Pilat poruncește să se scrie deasupra Crucii: „Iisus ­Nazarineanul, Regele iudeilor”, în trei limbi - ebraică, latină și greacă. O formulă juridică menită să arate că prin răstignire se pedepsește o pretenție politică. Pilat nu a fost un monstru. A fost un administrator prudent. Un om care a vrut să nu gre­șească față de sistem. Un om care a preferat zona gri în locul luminii. Și poate tocmai aici stă păcatul lui: nu a avut curajul să spună albului alb. Ne întrebăm oare de câte ori ne situăm și noi în poziția lui?

În societatea ultimilor 20 de ani, corectitudinea politică a devenit normă de supraviețuire. În România, în ultimul deceniu, fenomenul a pătruns vizibil în școli, în universități, în discursul public. Evităm să numim lucrurile de teamă să nu fim acuzați. Reformulăm realitatea ca să nu deranjăm. Acceptăm redefiniri forțate ale limbajului, ale familiei, ale identității, pentru a rămâne „în rând cu lumea”. Nu mai judecăm faptele, ci reacțiile. Nu mai apărăm adevărul, ci ges­tionăm percepții. Ne spălăm pe mâini prin comunicate neutre, prin formule atent calibrate, prin tăceri strategice. Așa se nasc umbrele care cresc încet în societate, până când devin un amalgam amețitor de confuzie morală. Corectitudinea politică, în forma ei radicală, nu mai este politețe sau respect. Devine mecanism de conformare, teamă de excludere, de sancțiune socială, de pierdere a statutului. Așa se nasc compromisurile mici. Așa se legitimează nedreptăți mari.

Săptămâna Mare ne pune în față o oglindă incomodă. Unde stăm când adevărul costă? În ­curtea lui Pilat? Sau lângă ­Cruce, asumându-ne conse­cințe? Pilat nu a strigat „Răstig­nește-L!”. Nu el a bătut cuiele. El doar a fost politic corect. Și uneori, tocmai această corectitudine este artileria grea a sufletului împotriva propriei conștiințe.