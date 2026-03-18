160 de ani de la fondarea Academiei Române

Academia Română va celebra, în 6 aprilie 2026, împlinirea a 160 de ani de la fondare printr-o serie de evenimente. În cadrul şedinței fes­tive, care va avea loc în Aula in­s­ti­tuției, vor susține alocuțiuni Ioan- Aurel Pop, președintele Academiei Române, alți membri ai conducerii instituției, dar și invitați, între care Ion Tighineanu, preșe­dintele Academiei de Științe a Moldovei.

Programul aniversar include lansarea unui întreg poștal dedicat celor 160 de ani ai Academiei Române, realizat de Romfilatelia, proiecția documentarului „Academia Română - 160 de ani de la fondare”, dar şi vernisajul expoziției „Academia Română la 160 de ani”, care va avea loc la Biblioteca instituţiei.

Evenimentul va fi transmis în direct pe canalul de YouTube al Academiei Române.

Academia Română a luat naștere din necesități culturale și științifice. Decretul Locotenenței Domnești din aprilie 1866 a reprezentat actul prin care a fost înființată Societatea Literară Română, „cu scopul de a lucra la înaintarea literelor și a științelor între români”. Ulterior, prin înalt decret, aceasta a fost declarată institut național sub denumirea de Academia Română, potrivit sursei citate.