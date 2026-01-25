Un secol și jumătate de la primul apel telefonic

Un articol de: Cristina Zamfirescu - 18 Martie 2026

Prima convorbire telefonică din istorie a avut loc la 10 martie 1876, când inventatorul Alexander Graham Bell i-a cerut asistentului său, Thomas Watson, să vină din camera în care se afla, aminteşte americaslibrary.gov. „Dacă aş putea găsi un mecanism care să facă un curent electric să varieze în intensitate, aşa cum aerul îşi schimbă densitatea atunci când trece un sunet prin el, aş putea transmite orice sunet, chiar şi sunetul vorbirii”, spunea Bell, cu ani înainte de momentul petrecut în martie 1876 în laboratorul său din Boston, scrie sciencemuseum.org.uk.

În acea zi, „Watson s-a repezit în camera în care se afla Bell şi i-a spus că i-a auzit vocea clar. Era prima transmisie telefonică inteligibilă din lume”, evocă site-ul Universităţii din Boston. Invenţia lui Bell avea să schimbe pentru totdeauna modul de comunicare, permiţând oamenilor să se conecteze, indiferent de distanţă.

În 25 ianuarie 1915, la New York, Graham Bell a repetat la telefon celebrele cuvinte: „Domnule Watson, veniţi aici. Vreau să vă văd”, în prima convorbire interurbană transcontinentală prin care l-a apelat pe dr. Watson, aflat de data asta nu în camera alăturată, ci la San Francisco, la 3.400 de mile distanţă, relatează bu.edu, potrivit Agerpres.

Alexander Graham Bell a murit la 2 august 1922, la 75 de ani. În timpul înmormântării sale, serviciul telefonic din Statele Unite şi Canada a fost oprit pentru un minut.

 

