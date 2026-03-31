Descoperire legată de „Palimpsestul lui Arhimede”

Una dintre cele trei pagini lipsă din „Palimpsestul lui Arhimede”, un manuscris din sec. X care conţine mai multe copii ale tratatelor antice aparţinând savantului, a fost descoperită la Blois, în centrul Franţei, transmite AFP. Fizician, astronom, matematician şi inginer, Arhimede a trăit în secolul al III-lea î.Hr., la Siracuza, colonizată la acea vreme de greci, iar opera sa excepţională a supravieţuit secolelor, inclusiv prin acest palimpsest.

„Tratatele lui Arhimede au fost copiate în sec. X. Conţin şi textele sale filozofice, literare şi religioase. Ulterior, în jurul sec. XII şi XIII, au fost şterse şi reciclate”, a explicat Centrul Naţional pentru Cercetări Ştiinţifice din Franţa. Palimpsestul a fost redescoperit la Constantinopol, la sfârşitul sec. XIX, de danezul Johan Ludvig Heiberg, care l-a ­fotografiat pagină cu pagină, în 1906. Documentul a dispărut iar în timpul Primului Război Mondial şi regăsit abia în 1996, în Franţa, ­­într-o colecţie privată, cu ocazia vânzării sale la licitaţie, însă fără trei din cele 177 de pagini. Această descoperire relansează speranţa că, ­într-o zi, vor fi găsite şi celelalte două pagini pierdute.

Un palimpsest este un pergament olograf al cărui text original a fost răzuit pentru a putea fi scrise peste el alte texte, o practică „obişnuită pentru aceste suporturi din piele de animal, deosebit de scumpe.