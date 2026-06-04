Nu voi înțelege niciodată de ce trebuie ca unele legi să se lupte cu istoria, cu personalități care au trăit demult, au biruit, au și greșit, dar au lăsat opere viabile. Octavian Goga (1881-1938) nu a trăit,
106 ani de la semnarea Tratatului de la Trianon
Institutul Cultural Român (ICR) a organizat, recent, prin reprezentanţele de la Beijing, Chişinău, Lisabona, Londra, Veneţia şi Varşovia, o serie de manifestări dedicate Zilei Tratatului de la Trianon, marcată anual în 4 iunie şi stabilită prin Legea nr. 256 din 18 noiembrie 2020. Astfel, la împlinirea a 106 ani de la semnarea acestui document crucial pentru formarea statului român modern, au avut loc o serie de conferinţe, expoziţii şi prelegeri, urmând ca promovarea dialogului academic internaţional pe această temă să continue, în 9 iunie 2026, la ICR Istanbul, cu dezbaterea „Memorie istorică şi diplomaţie culturală în Europa postbelică: Tratatul de la Trianon în context internațional”, după cum informează site-ul icr.ro.
În data de 4 iunie 1920, la Palatul Marele Trianon de la Versailles, Puterile Aliate (16 state aliate, inclusiv România) învingătoare în Primul Război Mondial, și Ungaria, în calitate de succesor al Imperiului Austro-Ungar, stat învins, semnau Tratatul de la Trianon, care stabilea frontierele noului stat Ungaria cu vecinii săi - Austria, Regatul Sârbilor, Croaților și Slovenilor (stat devenit ulterior Iugoslavia), România și Cehoslovacia.