Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
x
×

CAUTĂ ÎN ZIARUL LUMINA




Până la:

Ziarul Lumina Societate Historica 106 ani de la semnarea Tratatului de la Trianon

106 ani de la semnarea Tratatului de la Trianon

Galerie foto (1) Galerie foto (1) Historica
Un articol de: Elena Gabriela Zamora - 04 Iunie 2026

Institutul Cultural Român (ICR) a organizat, recent, prin reprezentanţele de la Beijing, Chişinău, Lisabona, Londra, Veneţia şi Varşovia, o serie de manifestări dedicate Zilei Tratatului de la Trianon, marcată anual în 4 iunie şi stabilită prin Legea nr. 256 din 18 noiembrie 2020. Astfel, la împlinirea a 106 ani de la semnarea acestui document crucial pentru formarea statului român modern, au avut loc o serie de conferinţe, expoziţii şi prelegeri, urmând ca promovarea dialogului academic internaţional pe această temă să continue, în 9 iunie 2026, la ICR Istanbul, cu dezbaterea „Memorie istorică şi diplomaţie culturală în Europa postbelică: Tratatul de la Trianon în context internațional”, după cum informează site-ul icr.ro. 

În data de 4 iunie 1920, la Palatul Marele Trianon de la Versailles, Puterile Aliate (16 state aliate, inclusiv România) învingătoare în Primul Război Mondial, și Ungaria, în calitate de succesor al Imperiului Austro-Ungar, stat învins, semnau Tratatul de la Trianon, care stabilea frontierele noului stat Ungaria cu vecinii săi - Austria, Regatul Sârbilor, Croaților și Slovenilor (stat devenit ulterior Iugoslavia), România și Cehoslovacia.

 

Citeşte mai multe despre:   Trianon
vezi toate ›Alte articole din Historica
  • Războiul cu istoria Historica
    Războiul cu istoria

    Nu voi înțelege niciodată de ce trebuie ca unele legi să se lupte cu istoria, cu personalități care au trăit demult, au biruit, au și greșit, dar au lăsat opere viabile. Octavian Goga (1881-1938) nu a trăit,

    10 Mai, 2026
  • 160 de ani de la fondarea Academiei Române Historica
    160 de ani de la fondarea Academiei Române

    Academia Română va celebra, în 6 aprilie 2026, împlinirea a 160 de ani de la fondare printr-o serie de evenimente. În cadrul şedinței fes­tive, care va avea loc în Aula in­s­ti­tuției, vor susține

    31 Mar, 2026
TOP 6 Historica