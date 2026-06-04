106 ani de la semnarea Tratatului de la Trianon

Institutul Cultural Român (ICR) a organizat, recent, prin reprezentanţele de la Beijing, Chişinău, Lisabona, Londra, Veneţia şi Varşovia, o serie de manifestări dedicate Zilei Tratatului de la Trianon, marcată anual în 4 iunie şi stabilită prin Legea nr. 256 din 18 noiembrie 2020. Astfel, la împlinirea a 106 ani de la semnarea acestui document crucial pentru formarea statului român modern, au avut loc o serie de conferinţe, expoziţii şi prelegeri, urmând ca promovarea dialogului academic internaţional pe această temă să continue, în 9 iunie 2026, la ICR Istanbul, cu dezbaterea „Memorie istorică şi diplomaţie culturală în Europa postbelică: Tratatul de la Trianon în context internațional”, după cum informează site-ul icr.ro.

În data de 4 iunie 1920, la Palatul Marele Trianon de la Versailles, Puterile Aliate (16 state aliate, inclusiv România) învingătoare în Primul Război Mondial, și Ungaria, în calitate de succesor al Imperiului Austro-Ungar, stat învins, semnau Tratatul de la Trianon, care stabilea frontierele noului stat Ungaria cu vecinii săi - Austria, Regatul Sârbilor, Croaților și Slovenilor (stat devenit ulterior Iugoslavia), România și Cehoslovacia.