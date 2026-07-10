Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
x
×

CAUTĂ ÎN ZIARUL LUMINA




Până la:

Ziarul Lumina Societate Historica Descoperire arheologică importantă în județul Iași

Descoperire arheologică importantă în județul Iași

Galerie foto (1) Galerie foto (1) Historica
Un articol de: Otilia Bălinișteanu - 30 Iulie 2026

Trei complexuri funerare vechi de mii de ani au fost descoperite în comuna Andrieşeni din județul Iași, în urma săpăturilor făcute în cadrul unei campanii de cercetări arheologice interdisciplinare desfăşurate în perioada 18-25 iulie 2026. Potrivit arheologilor, aceste descoperiri pot oferi informaţii noi despre practicile funerare ale comunităţilor preistorice care au locuit în Valea Jijiei. „În această campanie, au fost descoperite trei morminte. Unul dintre ele aparţine populaţiilor turanice de secol X-XI, iar alte două morminte sunt datate la sfârşit de Epoca Bronzului, început de Epoca Fierului, perioada Hallsta­ttului timpuriu”, a declarat pentru Agerpres responsabilul de proiect, dr. Ciprian-Cătălin Lazanu, de la Muzeul de Istorie a Moldovei, din cadrul Complexului Muzeal Naţional „Moldova” Iaşi. Specia­liștii vor mai realiza o campanie de cercetare în același areal în luna septembrie 2026, iar în viitor inten­ționează să inițieze campanii arheologice multianuale, astfel încât să fie cercetată întreaga necropolă identificată în zona Spineni-Andrieșeni. 

Citeşte mai multe despre:   Complexul Muzeal National Moldova
vezi toate ›Alte articole din Historica
TOP 6 Historica