Descoperire arheologică importantă în județul Iași

Trei complexuri funerare vechi de mii de ani au fost descoperite în comuna Andrieşeni din județul Iași, în urma săpăturilor făcute în cadrul unei campanii de cercetări arheologice interdisciplinare desfăşurate în perioada 18-25 iulie 2026. Potrivit arheologilor, aceste descoperiri pot oferi informaţii noi despre practicile funerare ale comunităţilor preistorice care au locuit în Valea Jijiei. „În această campanie, au fost descoperite trei morminte. Unul dintre ele aparţine populaţiilor turanice de secol X-XI, iar alte două morminte sunt datate la sfârşit de Epoca Bronzului, început de Epoca Fierului, perioada Hallsta­ttului timpuriu”, a declarat pentru Agerpres responsabilul de proiect, dr. Ciprian-Cătălin Lazanu, de la Muzeul de Istorie a Moldovei, din cadrul Complexului Muzeal Naţional „Moldova” Iaşi. Specia­liștii vor mai realiza o campanie de cercetare în același areal în luna septembrie 2026, iar în viitor inten­ționează să inițieze campanii arheologice multianuale, astfel încât să fie cercetată întreaga necropolă identificată în zona Spineni-Andrieșeni.