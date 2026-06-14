Cel mai vechi document scris în limba română

Acum 505 ani, în 1521, la Câmpulung Muscel, vechea capitală a Ţării Româneşti, a fost redactat primul document scris, compact şi unitar, din câte sunt cunoscute până astăzi în limba română: „Scrisoarea lui Neacşu ot Dlăgopole (Câmpulung Muscel)”. Scrisoarea expediată de Neacşu Lupu din Câmpulung îi transmite un secret de mare importanţă lui Johannes Benkner, judele Braşovului, pe care îl avertizează despre invazia turcilor asupra Ardealului şi Ţării Româneşti ce tocmai se pregătea la sudul Dunării, notează Ion Rotaru în lucrarea „Literatura română veche” (Bucureşti, 1981), potrivit Agerpres.

Neacşu Lupu era un boier şi negustor înstărit care făcea negoţ cu mărfuri turceşti şi avea numeroşi colaboratori de ambele părţi ale Dunării, implicaţi în comerţ şi informaţi referitor la activitatea autorităţilor otomane. „Scrisoarea lui Neacşu din Câmpulung”, scrisă în limba română cu caractere chirilice și datând cel mai probabil din 29-30 iunie 1521, a fost găsită de arhivarul Friedrich Wilhelm Stenner în 1894, în arhivele oraşului Braşov, fiind ulterior redescoperită şi valorificată de marele istoric Nicolae Iorga.