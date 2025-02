Biserica „Învierea Domnului”, simbolul renaşterii în Turda-Oprişani

Biserica „Învierea Domnului” din cartierul Oprişani al municipiului Turda este un simbol al renaşterii şi al libertăţii de manifestare a credinţei după ani grei de ateism impus de regimul comunist. Ridicat în anii de după evenimentele din 1989, lăcaşul de cult a adus curaj, putere şi nădejde în comunitatea credincioşilor din această parte a oraşului clujean.

Biserica se află într-un fost cartier industrial, unde pe vremea comunismului existau uzine în care lucrau zeci de mii de muncitori. Ştim că în acei ani grei pentru români, când regimul ateu comunist interzicea ridicarea de lăcaşuri de cult şi îngrădea liberatea de manifestare religioasă, a avea o biserică în cartier, aproape de locuinţele miilor de muncitori, era un lucru de neimaginat. Libertatea câştigată în 1989, după căderea regimului comunist, a adus şi primele semne ale renaşterii unei comunităţi adunate în jurul credinţei în Dumnezeu. Iată de ce lăcaşul care avea să fie construit aici a primit acest hram. „Biserica are hramul Învierii Domnului pentru că este prima construcţie avizată după Revoluţia din 1989, în aceeaşi şedinţă cu o biserică din Zalău şi cu una din Cluj, din cartierul Mănăştur. Toate au fost avizate în aceeaşi şedinţă. Eu am avut ideea şi iniţiativa de a ridica această biserică. Aici a fost un cartier industrial. Au fost multe fabrici în Turda şi toate au murit. Mă mir că oamenii au mai rămas după închiderea fabricilor. Era o singură bisericuţă în tot cartierul când am venit eu preot, în anul 1984. Erau 60.000 de oameni pe atunci şi încăpeau în bisericuţă 100”, ne-a spus preotul Vasile Ştiopei de la Biserica „Învierea Domnului”.

Ridicată în câţiva ani

În 8 aprilie 1990 se sfinţea piatra de temelie a noului lăcaş de cult. Slujba religioasă era săvârşită de Înaltpreasfinţitul Părinte Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului şi Clujului şi Mitropolitul Clujului, Maramureşului şi Sălajului, la acea vreme Episcop de Alba Iulia. După ridicarea lăcaşului de cult, în perioada 1995-1999 au fost realizate lucrările de pictură interioară. Fresca a fost făcută de pictorul Constantin Bîrlădeanu din Bacău. El avea să picteze şi icoanele de pe iconostas în anul 2000. Iconostasul este din lemn de stejar sculptat de Constantin şi Ioan Airinei din Toaca, judeţul Neamţ. Biserica avea să fie sfinţită în 25 iunie 2000 de Mitropolitul Bartolomeu Anania. „A fost la început o singură parohie aici, apoi am mai înfiinţat una, pentru că erau mulţi credincioşi. Am construit şi o casă parohială pentru doi preoţi. Treburile au mers foarte bine. Acum lucrurile stau altfel, pentru că oamenii s-au schimbat, tineretul a plecat, au venit noi oameni în cartier. S-au făcut în zonă şi cartiere de case. Din nefericire, sunt foarte multe apartamente goale, pentru că sunt oameni plecaţi de ani de zile. Este o tragedie care nu se va încheia prea repede”, ne-a mai spus preotul Vasile Ştiopei.

Zilnic la rugăciune

În Biserica „Învierea Domnului” se săvârşeşte zilnic Sfânta Liturghie. În fiecare seară se săvârşeşte slujba Vecerniei, iar vineri seara Paraclisul Maicii Domnului. Credincioşii parohiei participă în număr mare la slujbele religioase. „Duminica avem 500-600 de credincioşi la Sfânta Liturghie. La slujbele din timpul săptămânii prezenţa nu este atât de mare, dar avem credincioşi care vin să se roage la sfintele slujbe. Oamenii au fost de la început alături de noi şi ne-au ajutat la lucrări, chiar dacă erau vremuri grele, cu şomaj, cu greutăţi materiale. Niciodată nu le-am cerut bani pentru serviciile religioase, ci i-am lăsat pe ei să doneze ceva la biserică, dacă doreau acest lucru. Apoi, am cumpărat trei hectare de teren pentru cimitir şi le-am oferit locuri de veci în mod gratuit, pentru că oamenii ne-au ajutat de la început cu ridicarea bisericii şi cu tot ce am făcut aici”, a adăugat părintele Ştiopei.

Ajutor pentru alte comunităţi

Ardoarea credincioşilor din comunitatea cartierului Oprişani în a ridica lăcaşuri de rugăciune după ani de îngrădire a libertăţii de manifestare religioasă a fost simţită peste tot. La iniţiativa preotului Vasile Ştiopei, comunitatea a ajutat şi alte proiecte similare, de construire a lăcaşurilor de cult. După cum ne-a spus părintele Vasile Ştiopei, au fost ajutate şantierele Mănăstirii Mihai Vodă, Mănăstirii Petreştii de Jos, Parohiei Iacobeni, Parohiei Aiton, Bisericii „Sfântul Mucenic Gheorghe” din Poiana Turda, Bisericii „Înăl­ţarea Sfintei Cruci” din Turda şi ale altor comunităţi. „Am mai făcut multe de la ridicarea bisericii noastre. Am avut şi câte 3-4 şantiere.

În Poiana Turda, spre exemplu, a existat un conflict cu greco-catolicii legat de lăcaşul de cult şi l-am aplanat construind noua biserică pentru comunitatea ortodoxă, pe care am dus-o până la pictură, apoi a venit altcineva să continue lucrările. Îmi aduc aminte şi de lucrările la Mănăstirea Mihai Vodă. A fost ideea Înaltpreasfinţitului Părinte Mitropolit Bartolomeu, care a ales proiectul după un desen dintr-o carte cu vechea mănăstire. Am fost implicaţi şi în înfiinţarea a două centre de recuperare pentru adulţi şi pentru copii în Turda: Centrul de recuperare neuromotorie de tip ambulator «Sfântul Vasile cel Mare» şi Centrul de recuperare neuromotorie pentru copii «Sfânta Irina»”, a mai spus pr. Vasile Ştiopei.

Asistenţă socială şi proiecte educative

Cel mai important proiect al parohiei este căminul de vârstnici ridicat în apropierea lăcaşului de cult. Aici sunt găzduiţi şi îngrijiţi 110 vârstnici, mulţi dintre ei bolnavi, fără ajutor din partea familiei, unii cu venituri modeste. Cu eforturi extraordinare, parohia a ridicat acest cămin care oferă condiţii foarte bune de cazare şi de îngrijire, asistenţă religioasă, asistenţă medicală şi tot ce este necesar pentru a întâmpina nevoile vârstnicilor.

De la sfârşitul anului 2023, alături de părintele Vasile Ştiopei, la Biserica „Învierea Domnului” din Turda slujeşte preotul Ionuţ Someşan, care continuă lucrarea preotului Oliviu Verdeş, ieşit la pensie după 31 de ani de activitate aici. Cei doi preoţi au organizat diferite activităţi cu tinerii şi copiii din comunitate. A fost înfiinţat un centru de tineret în cadrul căruia se oferă gratuit tinerilor cursuri de canto şi de chitară. De asemenea, tinerii comunităţii au beneficiat gratuit de două tabere în cadrul cărora au participat la diferite activităţi educative şi recreative.

Trebuie amintite şi alte proiecte iniţiate şi implementate de-a lungul vremii în comunitate. Astfel, în rândul activităţilor social-filantropice se numără şi grădiniţa socială pentru 25 de copii. Apoi, trebuie amintite cele trei case construite pentru familii din Turda, din localitatea Sculea, judeţul Timiş, afectată de inundaţii, precum şi din Văleni, comuna Moldoveneşti, judeţul Cluj, pierdută în urma unui incendiu. Foarte multe familii nevoiaşe din comunitate, din alte parohii şi din alte zone au fost ajutate la nevoie.