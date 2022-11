Casa Sfântului Mercurie din București

În curând se vor împlini două decenii de când în cartierul bucureștean Titan a fost ridicată biserica aflată sub protecția Maicii Domnului și a Sfântului Mare Mucenic Mercurie. În acești ani, multe lucrări minunate s-au realizat aici sub purtarea de grijă a familiei părintelui Paul Lepădatu. În jurul acestui sfânt lăcaș împodobit în întregime în pictură mozaic s-a format o comunitate implicată în multe activități filantropice și activități dedicate copiilor și tinerilor.

În urmă cu câteva zile, am pășit cu emoție în Biserica Sfântului Mare Mucenic Mercurie din București, pe care nu o mai văzusem de aproape 14 ani. Întocmai ca altădată, părintele Paul Lepădatu era la ușa Altarului, la dispoziția oamenilor. Am remarcat chipul unui copil zâmbind în timp ce privea cu drag către părinte, care-l povățuia ținându-l de mână. Credincioșii ­s-au îndepărtat bucuroși spre ieșire, pășind ușor prin lumina ce se strecura prin ferestre. Era o liniște coborâtă parcă din icoanele sfinților care ne priveau ocrotitor din cerul bisericii, căci Sfânta Liturghie tocmai se terminase de câteva momente. Am adăstat câteva clipe în pacea casei Sfântului Mare Mucenic Mercurie, încercând să recuperez din memorie ultima imagine pe care o aveam cu biserica din anul 2008. Doar icoana Maicii Domnului de pe cupola Altarului veghea pe retina ochilor, însă între timp întreaga biserică fusese împodobită cu icoane în mozaic, realizate de firma Art Georgies. Ceea ce în urmă cu câțiva ani părea doar un vis în prezent este o certitudine a lucrării minunate a lui Dumnezeu și a sfinților Săi pentru oameni și pentru casa Lui, biserica fiind târnosită în data de 5 septembrie 2021 de către Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române.

Marea familie din București a Sfântului Mare Mucenic Mercurie

Biserica cu hramurile „Adormirea Maicii Domnului” și „Sfântul Mare Mucenic Mercurie” este situată în sectorul 3 al Capitalei, pe strada Constantin Brâncuși nr. 11, slujitori fiind pr. Paul Lepădatu, pr. Marius Lepădatu și pr. Răzvan Lichi. De la începutul anului 2022, parohul bisericii este părintele George Lepădatu, care activează și în Administrația Patriarhală, fiind consilier patriarhal la Sectorul economic-financiar. Inițiativa ridicării acestui sfânt lăcaș a aparținut părintelui Paul Lepădatu, care din primăvara anului 2003 până în prezent a lucrat, cu timp și fără timp, pentru construirea bisericii și constituirea comunității de credincioși din jurul acesteia, după cum ne-a spus: „Dacă la început când am venit aici nu era mai nimic, în prezent avem o comunitate numeroasă și, în același timp, frumoasă din punct de vedere spiritual. În duminici și sărbători, biserica și curtea sunt arhipline de credincioși, dintre care mulți sunt tineri, drept dovadă împăr­tășim în jur de 150 de copii. De la târnosirea bisericii, în toamna anului trecut, slujim Sfânta Liturghie în fiecare zi. Lunea, miercurea și vinerea oficiem Sfântul Maslu, iar seara ne adunăm la rugăciune și citim câte un acatist dedicat mai multor sfinți grabnic ajutători. În plus, avem program de spovedit și cateheze cu tinerii. Ne implicăm foarte mult în activități filantropice de întrajutorare a persoanelor nevoiașe. În fiecare zi dăm o masă caldă pentru 30 de persoane, implicate fiind Consiliul și Comitetul parohial, precum și multe persoane cu suflet mare. Nu am uitat nici de comunitatea de la Valea Plopului, aflată sub purtarea de grijă a părintelui Nicolae Tănase, căreia i-am donat 50 de calculatoare”. De asemenea, parohia este implicată în ajutorarea oamenilor necăjiți prin donarea în fiecare lună către Protopopiatul 3 Capitală de haine, alimente și alte lucruri necesare pentru cei care au nevoie de sprijin. De-a lungul timpului, comunitatea de aici a sprijinit și activitățile din cadrul Centrului de îngrijiri paliative „Sfântul Nectarie” din București și Centrul social „Sfântul Stelian”-Urlați.

„Generația actuală are nevoie mai mult ca oricând de un călăuzitor”

L-am întrebat pe părintele Paul Lepădatu cum a reușit să se apropie de tineri și să le cunoască atât de bine provocările specifice vârstei lor și ne-a răspuns: „Am încercat să stau cât mai aproape de ei, să-i ascult și să mă adaptez problemelor cu care ei se confruntă și să le vin în ajutor. Nu este ușor, căci este o lume cu schimbări rapide, iar din nefericire, o bună parte din mass-media contribuie la această derută a tinerilor. Iar noi ca preoți avem obligația morală să le spunem oamenilor realitatea și să fim cât mai aproape de ei, căci numai așa putem să fim o mare familie în Biserica lui Hristos”.

În casa Sfântului Mare Mucenic Mercurie răsună, adesea, glasurile cristaline ale copiilor, căci chiar de la începutul ridicării sfântului lăcaș preoții slujitori de aici s-au implicat în activități de parteneriat cu grădinițele și școlile situate în preajma bisericii. An de an, în biserica încăpătoare se desfășoară serbările de iarnă ale copiilor, aici ei cântă colinde și primesc daruri de la Moș Crăciun. Și tot aici mlădițele tinerei generații sunt spovedite și împărtășite de către preoții slujitori ai sfântului lăcaș. Despre provocările tinerilor din comunitatea parohială, pr. Paul Lepădatu a precizat: „Generația actuală are nevoie mai mult ca oricând de un călăuzitor care să le îndrume pașii. E nevoie ca duhovnicul actual să fie un bun ascultător și să intre, tainic și delicat, în ascunzișul inimii lor. Oamenii sunt necăjiți din cauza vremurilor pe care le trăim și atunci Biserica are datoria să le întindă o mână de ajutor. Principala greutate cu care se confruntă tinerii este lipsa locurilor de muncă și nesiguranța zilei de mâine. Apoi este flagelul jocurilor de noroc și al drogurilor. În cadrul bisericii, noi am reușit să integrăm persoane care au avut probleme cu drogurile și care, în prezent, au familie, copii și participă regulat la Sfânta Liturghie”.

„Rugăciunea este liantul dintre om și Dumnezeu”

Încercările vieții nu l-au ocolit pe părintele Paul, dar de fiecare dată rugăciunea l-a ajutat să le depășească cu bine. A reconstruit trei biserici, dintre care una este biserica Mănăstirii Plătărești ctitorită de domnitorul Matei Basarab, în prezent monument istoric. Iar actuala biserică cu hramurile „Adormirea Maicii Domnului” și „Sfântul Mare Mucenic Mercurie” este a patra pe care o închină lui Dumnezeu și sfinților Săi. „Fără rugăciune nu aș fi putut să trec peste toate greutățile și obstacolele pe care viața mi le-a adus în cale. Dar cu ajutorul lui Dumnezeu, prin rugăciune și Dumnezeiască Liturghie zilnică, am reușit să trec cu bine peste toate. Rugăciunea este liantul dintre om și Dumnezeu, care îl scoate pe om din starea dificilă în care se află. Și trebuie să vă mărturisesc că în ultima încercare de sănătate prin care am trecut, am simțit rugăciunea și susținerea comunității, enoriașii mi-au fost aproape și m-au ajutat mult cu rugăciunea lor”, ne-a mărturisit părintele Paul.

Întreaga viață a părintelui Paul Lepădatu a fost închinată lui Dumnezeu și slujirii oamenilor. Iar familia sfinției sale, prin cei doi fii, pr. Marius și pr. George Lăpădatu, continuă această frumoasă tradiție, căci amândoi slujesc alături de tatăl lor la Sfântul Altar. „Biserica este un spital duhovnicesc care îi primește pe toți, buni și răi, și le oferă cele necesare pentru ca oamenii să poată trece peste toate greutățile vieții. De fiecare dată când familiile tinere vin să ne ceară sfatul, le stăm la dispoziție și facem tot ce ne stă în putință pentru a le ajuta. Biserica, oricât de frumoasă și impunătoare ar fi ca imobil, fără credincioși nu putem spune că este vie. Numai prin această familie mare, care cuprinde toți credincioșii, putem spune că formăm familia sfântă a Bisericii”, a adăugat pr. Paul Lepădatu.

Promisiunea făcută către Sfântul Mare Mucenic Mercurie

Biserica din strada Constantin Brâncuși nr. 11 din Capitală are două hramuri: „Adormirea Maicii Domnului” și „Sfântul Mare Mucenic ­Mercurie”. Ultimul hram a fost ales de părintele Paul Lepădatu în urma unei încercări terminate cu bine. Fiind preot la Plătărești, ctitoria lui Matei Basarab, părintele a reușit să redea prin restaurare splendoarea inițială a acestei ctitorii domnești, care datează din anul 1646. Și trecând printr-o problemă de sănătate, i-a promis Sfântului Mare Mucenic Mercurie, care este protector al bisericii de la Plătărești, că-i va ridica o „casă”, dacă se va face bine. Și astfel, în anul 2003, când a început ridicarea actualei biserici cu binecuvântarea vrednicului de pomenire Patriarh Teoctist, părintele Paul și-a amintit de promisiunea făcută Sfântului Mare Mucenic Mercurie și l-a ales ca protector și pe acest sfânt mucenic din secolul al III-lea. Pentru sărbătoarea hramului din acest an, „ne-am pregătit ca de fiecare dată cu aproximativ 700 de pachete cu alimente, pe care le vom împărți credincioșilor prezenți la Sfânta Liturghie. Pe cât ne stă în putere, încercăm să fim aproape de cei bolnavi prin cumpărarea de medicamente și absolut tot ceea ce au nevoie. Îl vom cinsti pe sfântul nostru protector prin Sfânta Liturghie, la care este invitată întreaga comunitate parohială”, a completat pr. Paul Lepădatu.

În luna august a acestui an, la Biserica „Sfântul Mare Mucenic Mercurie” din București a fost sfințit de către Preasfințitul Părinte Ieronim, Episcop al Daciei Felix, locul unde se vor ridica o capelă, o cantină și un centru social în care să fie primiți cei care au nevoie de ajutor. Lucrările urmează să înceapă în perioada următoare, așa că în casa Sfântului Mare Mucenic Mercurie din București activitățile duhovnicești și filantropice continuă, spre slava lui Dumnezeu și folosul oamenilor.