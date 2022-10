Credinţă şi rugăciune în jurul Sfintei Parascheva

Râurile de pelerini din mai multe părți ale țării continuă să ajungă la Catedrala Mitropolitană din Iași pentru a se închina la moaștele Sfintei Cuvioase Parascheva și la cele ale Sfântului Cuvios Paisie de la Neamț. Dragostea către Sfânta Parascheva este fără margini, iar prezenţa lor în preajma sfintelor moaşte a devenit tradiţie. O parte dintre aceştia au reuşit să ajungă la Cuvioasa pentru prima dată.

Momentul sosirii pelerinilor în capitala Moldovei, ce adăposteşte de 381 de ani moaştele Sfintei Cuvioase Parascheva, este plin de emoţie. Pe peronul Gării Iaşi Nord, peste zgomotul motoarelor de tren se aude anunţul că urmează să sosească în staţie trenul care vine de la Bârlad. Majoritatea celor care coboră din garnitură sunt credincioşi care au venit la Iaşi pentru a se închina la moaştele Sfintei Parascheva. Indiferent de vârstă, pasul lor este grăbit. Îşi doresc cu nerăbdare să ajungă cât mai repede la Cuvioasa lor, pe care o iubesc, căreia îi datorează mulţumire şi pe care o vor ruga să le împlinească rugăciunile. „Mă îndrept către Sfânta cu gânduri bune şi ca să-i mulţumesc în primul rând că m-a ajutat să ajung la Iaşi”, a spus grăbită o tânără din Tecuci.

„A fost trist să ştim că Sfânta este sărbătorită fără noi”

Valerica din Bârlad vine de mai mulţi ani la Cuvioasa Parascheva şi ne-a mărturisit că a purtat doi ani la rând durerea în suflet pentru că nu a ajuns la Iaşi din cauza restricţiilor: „Am venit împreună cu un grup de doamne pentru a-i aduce cinstire Cuvioasei. A fost trist să ştim că Sfânta este sărbătorită fără noi, pelerinii de departe. Anul acesta mă voi ruga pentru cei dragi care sunt plecaţi peste hotare şi pe care îi aşteptăm acasă. Deşi suntem păcătoşi, credinţa în Dumnezeu mai ţine această ţară şi pe noi”.

Mai aproape de Sfânta, ca voluntar

Ghidaţi de gazde pe un traseu mai scurt spre rândul celei „mult-folositoare”, cu bună-cuviinţă şi cu răbdare, oamenii au început parcurgerea traseului. Slujba Privegherii în cinstea Aducerii la Iaşi a moaştelor Sfântului Apostol Andrei a putut fi urmărită prin intermediul ecranelor de mari dimensiuni montate pe străzi. Printre voluntarii Sfintei Parascheva prezenţi la rând mi-a atras atenţia tânărul Ionuţ Martin, în vârstă de 19 ani. De cinci zile petrece câteva ore la rândul cu pelerini, pentru a dialoga cu aceştia şi pentru a-i încuraja să ducă jertfa ostenelii mai departe. „Cred că este important să vorbim cu oamenii, să le zâmbim şi să-i încurajăm. Am ales să fiu voluntar pentru a fi mult mai aproape de Sfânta. Poate că unii dintre cei ce se vor închina la sfintele moaşte mă vor pomeni în rugăciunile lor”.

„Sănătate şi multe bucurii” la 84 de ani

Lângă Facultatea de Teologie Ortodoxă „Dumitru Stăniloae” din Iaşi, credincioşii au primit ceai, apă, cafea şi câte un pachet cu alimente. Astfel de puncte au mai fost amenajate şi de-a lungul rândului format sau în incinta catedralei ieşene. Mai multe asociaţii ale Bisericii şi nu numai au contribuit pentru a uşura efortul celor care se îndreaptă spre Sfânta în aceste zile. „Stând în apropierea Cuvioasei, primim putere pentru a rezista ore în şir pe timp de noapte şi pe timp de zi ca să le oferim ceai şi alimente pelerinilor. Dumnezeu, prin rugăciunile Sfintei, ne ajută să rezistăm”, a afirmat Nicoleta, voluntar.

Printre persoanele care au trecut pe la sfintele moaşte, mi-a atras atenţia şi Elena, în vârstă de 84 de ani din Văleni, judeţul Vaslui. Vine de 15 ani la Cuvioasa, iar evlavia pe care o are faţă de sfinţi şi-o manifestă citindu-le acatistele: „Prin mijlocirea Sfintei Parascheva am primit de la Dumnezeu sănătate şi multe bucurii. Copiii şi nepoţii pe care îi am sunt bine. Citesc mereu Acatistul Cuvioasei şi ale altor sfinţi”.

Cântările din cadrul slujbei de Priveghere se apropie de final. Încă o zi închinată sărbătorii Sfintei a trecut, iar alta, cea din ajunul hramului, începe la Iaşi. Râurile de pelerini se perindă la ceas târziu în preajma străvechiului lăcaş din centrul oraşului Iaşi. Cu toţii simt ocrotirea sfinţilor şi bucuria prezenţei la unul dintre cele mai mari pelerinaje ale Ortodoxiei.